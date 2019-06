PO o "szalejącej w Polsce drożyźnie". Padła deklaracja zmian

"Jeśli PO wygra jesienne wybory parlamentarne, wejdą w życie ustawy zwiększające dochody emerytów i rencistów" - zadeklarowali w czwartek posłowie PO-KO. Ich zdaniem tylko zwiększanie dochodów seniorów jest rozwiązaniem w sytuacji "szalejącej w Polsce drożyzny".

Poseł Michał Szczerba podkreślił na konferencji prasowej, że "szalejąca drożyzna" najbardziej odbija się na emerytach i rencistach. Cytując dane GUS wskazał, że od maja 2018 r. do maja 2019 r. cena warzyw wzrosła o 22,6 proc., cukru - o 19,6 proc., wieprzowiny - o 12,1 proc., pieczywa - o 9,8 proc., mąki - o 9 proc. "W grupie warzyw, wzrost ceny cebuli to 121 proc., a ziemniaków - 118 proc." - zauważył poseł.

Posłanka PO-KO Maria Janyska zwracała uwagę, że emeryci w Polsce przeznaczają dziś znaczną część swoich środków na jedzenie i nie stać ich na kupowanie innych towarów. Jak dodała, w związku z drożyzną, seniorzy muszą kupować towary najtańsze i gorszej jakości, przez co pogarszają swój stan zdrowia.

"Dlaczego tak jest? Przez cztery lata mówiliśmy o tym przy okazji wprowadzania równych danin i opłat, które nie były nazywane podatkami, a de facto nimi były - przy opłatach paliwowych, przy wzroście cen energii, przy podatkach bankowych, solidarnościowych - mówiliśmy, że wszystko przełoży się na ceny towarów i na ceny usług. I tak się stało" - podkreśliła Janyska.

Wysokie składki

Zwróciła uwagę, że od 2020 r. zdecydowana większość osób prowadzących działalność gospodarczą zapłaci składki o blisko 10 proc. wyższe niż w roku 2019. "Na co się to przełoży? Jeśli są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą handlową i usługową - to oczywiście na ceny towarów i ceny usług, z których korzystają również emeryci" - dodała posłanka.

Zdaniem Szczerby rozwiązaniem w tej sytuacji jest konsekwentne zwiększanie dochodów emerytów i rencistów. Jak podkreślił, PO w tej kadencji złożyła trzy projekty ustaw w tej sprawie. "Emerytura bez PIT, projekt odrzucony w marcu 2018 r. głosami posłów PiS. To jest projekt, który miał zwolnić emerytury i renty z podatku dochodowego, zwiększając co miesiąc rozporządzalną kwotę, którą będą dysponować emeryci" - zaznaczył poseł PO-KO.

"Kolejny projekt - "aktywny senior" - to zwolnienie ze składki na ubezpieczenie społeczne wszystkie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, a wydłużają okres pracy nie przechodząc na emeryturę" - mówił Szczerba. Trzecia propozycja dla seniorów to projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, zakładająca wprowadzenie bonów opiekuńczych - dodał.

Zdaniem Szczerby "najwyższy czas", by marszałek Sejmu Marek Kuchciński "odmroził projekty" Platformy, które spowodują wzrost dochodów emerytów. "Nie ma zgody na to, żeby dokonywać działań ad hoc, działań przedwyborczych, wypłacać jakiś jednorazowy dodatek, który nawet w minimalnym stopniu nie powoduje zmian, jeśli chodzi o szalejącą drożyznę, chcemy rozwiązań kompleksowych" - oświadczył poseł.