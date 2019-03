Politycy PO po raz kolejny skrytykowali bezczynność, którą - ich zdaniem - wykazują służby w sprawie spółki Srebrna. Według nich "prokuratura wywiesiła wielką białą flagę przed Jarosławem Kaczyńskim". PO zapowiedziała złożenie zażalenia do sądu na brak działań ze strony śledczych.

Zdjęcie Marcin Kierwiński i Cezary Tomczyk /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Tematem czwartkowej konferencji prasowej posłów PO: Marcina Kierwińskiego i Cezarego Tomczyka była sprawa powiązanej z PiS spółki Srebrna i zeznań austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, który miał na zlecenie Srebrnej budować dwa wieżowce w centrum Warszawy. Przedsiębiorca twierdzi, że do tej pory nie otrzymał zapłaty na wykonaną pracę.

Marcin Kierwiński przypomniał, że Platforma zwracała się m.in. do CBA o kontrolę oświadczeń majątkowych lidera Prawa i Sprawiedliwości (z nagrań upublicznionych pod koniec stycznia przez "Gazetę Wyborczą" nagrań wynika, że o zapłacie za wykonaną na rzecz Srebrnej pracę Birgfellner rozmawiał m.in. z Kaczyńskim), a później złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości niedopełnienia w tej sprawie obowiązków przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

"Dziś dowiedzieliśmy się, że prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie skargi, którą złożyliśmy do prokuratury na bezczynność CBA, na niedopełnienie obowiązków przez CBA. Dziś prokuratura uznała, że sprawdzenie oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego przez trzy godziny to norma w demokratycznym państwie prawa" - poinformował Kierwiński.

"Dziś prokuratura po raz kolejny wywiesiła wielką białą flagę przed jednym człowiekiem - Jarosławem Kaczyńskim" - ocenił poseł PO. Jak dodał, wokół sprawy Srebrnej i budowy dwóch wieżowców "panuje zmowa milczenia, która ma doprowadzić do tego, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan". "To standardy znane wyłącznie ze Wschodu" - powiedział Kierwiński.

Tomczyk: Służby w układzie Kaczyńskiego

Cezary Tomczyk nazwał decyzję śledczych "skandaliczną". Poinformował, że Platforma złoży zażalenie do sądu rejonowego w Warszawie na decyzję prokuratury. "Nie może być tak, że prokuratura w tak oczywistej sprawie odmawia wszczęcia śledztwa. Prokuratura bankrutuje na każdym kroku. Dzisiaj instytucje państwa, przewidziane do walki z korupcją, które mają stać na straży obywateli, jak prokuratura, CBA, czy ABW, uznają, że są w wielkim srebrnym układzie Jarosława Kaczyńskiego" - powiedział Tomczyk.

Przekonywał przy tym, że nie jest możliwe, by Centralne Biuro Antykorupcyjne było w stanie w ciągu kilku godzin sprawdzić oświadczenia majątkowe prezesa PiS. "To sprawdzanie wszelkich przepływów finansowych pięć lat wstecz. To badanie we wszystkich starostwach w Polsce i we wszystkich urzędach w Polsce kwestii ruchomości i nieruchomości. Niech każdy odpowie sobie na pytanie, czy w cztery godziny jest to możliwe" - powiedział Tomczyk.

Politycy PO zapewnili, że jeśli Platforma przejmie władzę w Polsce, sprawa Srebrnej zostanie odpowiednio zbadana.

Pod koniec stycznia "Gazeta Wyborcza" opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca 2018 r. m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Birgfellnerem dotyczącej planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Złożone w prokuraturze pod koniec stycznia przez jednego z pełnomocników Birgfellnera zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS dotyczy braku zapłaty za złożone austriackiemu biznesmenowi zlecenie związane z przygotowaniami do tej budowy.