Prezydent odznaczył medalami Virtus et Fraternitas - za ratowanie obywateli polskich przed zbrodniami sowieckimi, niemieckimi, wojennymi itp. w latach 1917-90. - To odznaczenia za niezwykły dar serca - mówił Andrzej Duda. Przyznano je po raz pierwszy.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i odznaczona Ołeksandra Wasiejko z podczas uroczystej gali wręczenia medali "Virtus et Fraternitas" /Leszek Szymański /PAP

"Medale Virtus et Fraternitas to odznaczenia za niezwykły dar serca wobec członków wspólnoty polskiej, ale także symbol przyjęcia do tej wspólnoty" - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia odznaczeń, zorganizowanej w Teatrze Polskim w Warszawie.

Jak podkreślił prezydent w trakcie uroczystości, medale Virtus et Fraternitas to "specjalne odznaczenia dedykowane za szlachetność, braterstwo, serce, a przede wszystkim za niezwykle ludzką postawę, niezwykły humanizm, okazany w czasach bardzo trudnych, ale także i później za pamięć niezachwianą".



"Także w okresie, kiedy nie było dobrze pamiętać... Czasem do dzisiaj niektórzy uważają, że nie jest dobrze pamiętać o pewnych zdarzeniach sprzed dziesięcioleci. Ale jednak są ludzie, który mają odwagę tę pamięć przechowywać i dawać świadectwo. Za to wszystko mogłem dzisiaj w imieniu RP podziękować, wręczając państwu te odznaczenia i jest to dla mnie - co bardzo mocno chcę podkreślić - ogromny zaszczyt, że mogłem takim osobom i takim rodzinom te odznaczenia wręczyć jako wyraz przede wszystkim pamięci i wdzięczności" - powiedział.

Dodał, że medale przyznano "za niezwykły dar serca wobec członków tej wspólnoty, wspólnoty polskiej, polskich obywateli, ale także pewien symbol przynależności, symbolicznego przyjęcia do tej wspólnoty".



"Nasza wspólnota poprzez te odznaczenia państwa do siebie przyjmuje, traktując państwa jako jej część. Jesteście państwo naszymi braćmi, siostrami. Chciałbym, żeby to właśnie pozostało w waszym sercu jako wyraz naszej największej wdzięczności, że traktujemy was jako siostry i jako braci naszej wspólnoty, naszego narodu" - mówił prezydent.



