PO wezwała szefową MF Teresę Czerwińską, by osobiście wyjaśniła czy złożyła dymisję, czy nie. Pytamy dziś, czy jest w Polsce minister finansów - mówił Jarosław Urbaniak (PO), dodając, że od pewnego czasu minister nie pojawia się w resorcie ani na posiedzeniach komisji sejmowych.

Zdjęcie Teresa Czerwińska /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

W środę portal wPolityce, powołując się na własne źródła podał, że Czerwińska pod koniec lutego w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim podała się do dymisji, jednak ten jej nie przyjął. Według wPolityce miało to miejsce kilka dni po ogłoszeniu przez Jarosława Kaczyńskiego tzw. nowej piątki PiS, czyli m.in. rozszerzenia programu 500+ na pierwsze dziecko, tzw. trzynastej emerytury czy zwolnienia z PIT osób przed 26. rokiem życia, która wiąże się ze znacznie zwiększonymi wydatkami z budżetu.

W środę na Twitterze rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek dementował te informacje; tego samego dnia zaprzeczała im też rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Posłowie PO żądają odpowiedzi

"Pytamy dziś, czy jest w Polsce minister finansów, bo od pewnego czasu pani Czerwińska jakby zapadła się pod ziemię - nie ma jej ani w ministerstwie, ani na posiedzeniach komisji, poświęconych finansom, zniknęli także jej zastępcy. Gdzie w Polsce jest minister finansów" - pytał Urbaniak na konferencji prasowej.

Chciał wiedzieć, czy nieobecność Czerwińskiej "ma związek z tym, że rząd PiS jest odpowiedzialny za 'bizancjum' pisowskie, za rosnące budżety kancelarii premiera, prezydenta, Sejmu, Senatu, za prywatne lotnicze usługi dla polityków PiS". Wyrażał też niepokój, że "osoby odpowiedzialne za finanse publiczne Polaków zniknęły z życia publicznego".

Posłanka PO Joanna Mucha wezwała Czerwińską, by zabrała głos w sprawie doniesień prasowych i wytłumaczyła sprawę. "Proszę zabrać głos, powiedzieć Polakom, jaki jest stan finansów państwa. To jest pani obowiązek, proszę powiedzieć, czy złożyła pani minister dymisję. Zwracamy się do pani w trosce o stan finansów państwa" - mówiła.

Podkreśliła, że PO ma też pytania w tej sprawie do premiera i chce, by szef rządu powiedział, czy prawdą jest "że za kilka tygodni już szefowej MF nie będzie w rządzie i czy prawdą jest, że jest szykowane dla niej jakieś miękkie lądowanie w spółce zależnej od rządu, byle tylko nie mówiła o stanie polskich finansów".

W środę rzecznik MF napisał na Twitterze: "Minister finansów prof. Teresa Czerwińska nie złożyła żadnej dymisji. Takie spekulacje szkodzą pracom prowadzonym w resorcie finansów".