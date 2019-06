Śledczy przedstawili nowe informacje w sprawie zbrodni w Mrowinach (woj. dolnośląskie). 22-latek podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny usłyszał drugi zarzut. Dotyczy on podżegania innej osoby do udziału w zbrodni - poinformował na konferencji prasowej Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Zdjęcie 22-latek usłyszał dwa zarzuty - do obu się przyznał /Jacek Zych /Agencja FORUM

Prokuratura złoży dziś w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-letniego Jakuba A. podejrzanego o zabójstwo 10-latki w Mrowinach (woj. dolnośląskie). Wniosek o areszt zostanie złożony do godz. 14.00. Sąd w Świdnicy będzie miał 24 godziny na rozpatrzenie wniosku.

"We wniosku znajdują się zarzuty oraz wszystkie okoliczności wskazujące na potrzebę tymczasowego aresztowania. Podnoszona jest kwestia szkodliwości czynu, obawa, że podejrzany będzie się ukrywał, zwłaszcza, że mamy ustalenia wskazujące, że próbował zacierać ślady" - mówił prokurator na konferencji prasowej.





"Zabójstwo było zaplanowane i przygotowane"

22-latek usłyszał łącznie dwa zarzuty, do których się przyznał.

Pierwszy z nich dotyczy zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i znieważenia zwłok 10-latki, za co grozi mu dożywocie. Z kolei drugi zarzut, o którym poinformowała dziś prokuratura, dotyczy podżegania innej osoby do pomocy w zbrodni. Osoba ta zgłosiła się do prokuratury po tragedii w Mrowinach. Jak poinformowano, 22-latek miał namawiać ją do udziału w zabójstwie dziewczynki już miesiąc temu.

"Nasze dotychczasowe ustalenia wskazują, że było to zabójstwo zaplanowane i przygotowywane już od jakiegoś czasu" - oświadczył Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Brutalna zbrodnia

10-letnia Kristina w czwartek około godz. 13.00 wyszła ze szkoły w centrum wsi Mrowiny, gdzie mieszkała. Od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 metrów od domu. Jej ciało znaleziono tego samego dnia w lesie - sześć kilometrów od Mrowin.

W niedzielę wieczorem policja zatrzymała 22-latka podejrzanego o dokonanie zbrodni.

Jakub A. prawdopodobnie przyjechał po dziewczynkę do szkoły. 10-latka wsiadła do jego samochodu, ponieważ go znała. Oprawca wywiózł dziewczynkę do lasu, tam zamordował i zostawił. Ciało ułożył w taki sposób, by upozorować napaść pedofila. Chciał w ten sposób zmylić policjantów. Według medialnych doniesień, mężczyzna dobrze znał się z matką dziewczynki i był w niej zakochany. 10-latka miała być "przeszkodą" stojącą na drodze związku mężczyzny z jej matką.

