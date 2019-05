Podleśna zapowiada zażalenie na zatrzymanie przez policję

- Złożę dzisiaj zażalenie na zatrzymanie mnie przez płocką policję jako bezzasadne i nielegalne - poinformowała w poniedziałek aktywistka Elżbieta Podleśna. Jak podkreśliła, założenie, że mogła "mataczyć czy zacierać ślady", jest jej zdaniem "dość absurdalne".

51-letniej Elżbiecie Podleśnej przedstawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Sprawa dotyczy rozlepienia w nocy z 26 na 27 kwietnia wokół płockiego kościoła św. Dominika plakatów oraz nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone zostały aureolami w barwach tęczy. Miały być one naklejane m.in. na koszach na śmieci i na przenośnych toaletach.

Pytana w poniedziałek w TOK FM, co się dzieje w jej sprawie, Podleśna odparła: "Dzisiaj będziemy wysyłać zażalenie na zatrzymanie mnie przez płocką policję, jako bezzasadne, nielegalne". Na pytanie, jakie jest uzasadnienie tego, że jej zatrzymanie jest nielegalne, Podleśna podkreśliła, że chodzi m.in. o powoływanie się na to, że mogła mataczyć czy zacierać ślady, co jej zdaniem jest "dość absurdalne". "Wszystkie moje sprzęty elektroniczne zostały zabrane razem ze mną i wywiezione" - wskazała.

Podleśna podkreśliła również, że wejście do jej mieszkania "nie było poprzedzone żadnymi wezwaniami".

Podleśna: Brudzińśki zdaje sobie sprawę z kuriozalności zarzutu

W rozmowie zauważono, że odnosząc się do jej zatrzymania minister Brudziński wskazywał, że nie chodzi o samą grafikę, a o miejsca, w których była ona naklejana. "Zmieniają się zarzuty, ponieważ minister Brudziński zdaje sobie sprawę z tego, jak kuriozalny jest zarzut ścigania mnie z powodu tęczowej aureoli" - oceniła Podleśna, dodając, że zarzuty wobec niej zostały sprecyzowane dopiero wówczas, kiedy była przesłuchiwana. "Nie rozklejałam (tych wizerunków) na przenośnych toaletach ani na śmietnikach" - dodała.

Na pytanie, gdzie były one rozpowszechniane, Podleśna odparła, że były to kierunkowskazy, tablice ogłoszeń, słupy czy latarnie. "Właściwie cały szlak dojścia do kościoła był obklejony, natomiast z zachowaniem odpowiedniej formy" - podkreśliła.

"Ta akcja składała się przede wszystkim z dwóch elementów: jednym był wizerunek z tęczową aureolą, drugim elementem była lista hierarchów kościelnych, którzy dopuścili się krycia czynów pedofilskich w kościele. O tym nie mówi nikt, bardzo intensywnie za to powtarza się kłamstwa na temat tego, jakobym naklejała na przenośnych toaletach, poszło to w całą Polskę. Więc chciałabym, żeby poszło w całą Polskę - owszem, na koszach na śmieci widniały listy nazwisk hierarchów odpowiedzialnych za krycie pedofilii, ale nie wizerunek Matki Boskiej" - podkreśliła Podleśna.