Od 1 stycznia funkcjonariusze służb mundurowych podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w wysokości 655 zł miesięcznie brutto. To jeden z efektów porozumienia zawartego przez związki zawodowe służb mundurowych z resortem. Kolejna transza podwyżki w styczniu 2020 r.

Zgodnie z zawartym w listopadzie porozumieniem między szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim a związkami zawodowymi służb mundurowych funkcjonariusze służb podległych resortowi otrzymają od 1 stycznia podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto.

W skład tej kwoty wchodzi podwyżka wynikająca z tzw. ustawy modernizacyjnej w wysokości 309 zł. Porozumienie zakłada także podwyżkę w wysokości 500 zł brutto, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.

Podwyżki w tej wysokości to jeden z efektów protestu funkcjonariuszy służb mundurowych, który rozpoczął się w połowie lipca. Decyzję o ogólnopolskiej akcji protestacyjnej podjęła Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Związkowcy domagali się m.in. podwyżek, likwidacji zapisu określającego dotychczasowy wiek, od którego funkcjonariusze mogą przechodzić na emeryturę i pełnopłatnych nadgodzin.

"Doszło do podpisania porozumienia, dzięki czemu strażacy dostaną od 1 stycznia nie 309 zł podwyżki, tylko 655 zł brutto. Podobnie inni funkcjonariusze służb podległych MSWiA. Wynegocjowano również drugą podwyżkę w wysokości 500 zł, która wejdzie od 1 stycznia 2020 roku. To znaczny zastrzyk finansowy dla służb mundurowych, z czego bardzo się cieszymy" - powiedział w rozmowie z PAP komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Suski przypomniał, że w latach 2007-2015, przez 8 lat, Państwowa Straż Pożarna otrzymała tylko jedną podwyżkę w wysokości 300 zł, a "za rządów Prawa i Sprawiedliwości" , w 2016 r. strażacy PSP otrzymali średnio na etat 198 zł. Z kolei pierwsza transza kolejnej podwyżki, wynikająca z ustawy modernizacyjnej, wyniosła średnio na etat 253 zł, kolejna podwyżka wynikająca m.in. z tej ustawy wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r.

"Łącznie podwyżki z lat 2016-2018 plus te w roku 2019 powodują wzrost uposażeń o około 800 zł. Jeśli podzielimy tę kwotę przez te cztery lata, to wychodzi około 200 zł podwyżki na jednego strażaka rocznie. Gdyby w latach 2007-2015 co roku podwyżka wynosiła 200 zł, to strażacy zarabialiby teraz o około 1,6 tys. zł więcej" - wylicza Suski. "Gdybyśmy dzisiaj zarabiali o 1,6 tys. zł więcej, to byłyby to już godne zarobki. Niestety w latach poprzednich tak nie było" - dodał.

Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 zakłada przekazanie służbom podległym MSWiA ponad 9,2 mld zł. 1,7 mld z tej kwoty trafi do Państwowej Straży Pożarnej, z czego ponad pół miliarda zostanie przekazane ochotniczym strażom pożarnym.

Pieniądze w ramach ustawy modernizacyjnej są przeznaczane m.in. na podwyżki uposażeń, ale także na zakup nowego sprzętu i samochodów pożarniczych, umundurowania ochronnego dla strażaków oraz modernizację, budowę i remonty jednostek Państwowej Straży Pożarnej. (PAP)