Pogarszają się nastroje społeczne Polaków. Sondaż

W kwietniu 2019 r. nastroje społeczne Polaków pogorszyły się w stosunku do lutego - wynika z najnowszego sondażu IPSOS. Wskaźnik optymizmu konsumentów spadł w porównaniu z lutym o 2 pkt. i osiągnął wartość 105,31 pkt. W lutym wynosił 107,8.

Negatywnie na wskaźnik optymizmu konsumentów i wskaźnik ich oczekiwań - jak wynika z badania - wpłynął m.in. strajk nauczycieli i niepewność, co do jego skutków i terminu zakończenia. Wskaźnik oczekiwań konsumentów obniżył się o 6,96 pkt. w stosunku do lutego. W lutym wynosił 110,45, a w kwietniu 103,49 pkt.

Wskaźnik klimatu gospodarczego w stosunku do lutego obniżył się o ok. 4 pkt. W lutym było to 105,05 pkt., a w kwietniu 100,66 punktów. Spadła także skłonność konsumentów do zakupów o ponad 1,22 pkt i wynosiła w kwietniu 108,41 pkt. W lutym było to 109,64 punktów.

Jak ocenia IPSOS, spadek wskaźnika optymizmu konsumentów został złagodzony dzięki ogłoszeniu korzystnych propozycji socjalnych i podatkowych dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają aktywność zawodową, a także dzięki tzw. trzynastce dla emerytów.

Wskaźnik optymizmu konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów.

Ostatnie badanie zostało przeprowadzone między 4-9 kwietnia 2019 r. na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.