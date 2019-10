O godz. 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe marszałka seniora Kornela Morawieckiego. O godz. 15 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Pogrzeb ma charakter państwowy. Udział w uroczystościach bierze m.in. prezydent Andrzej Duda. Marszałka seniora przed Katedrą żegnają tłumy.

Zdjęcie Pożegnanie marszałka seniora Kornela Morawieckiego /Jakub Kaminski/East News /

Zmarły w poniedziałek marszałek senior Kornel Morawiecki spocznie na Wojskowych Powązkach obok swojego obrońcy z czasów PRL, mecenasa i późniejszego premiera Jana Olszewskiego.

"Bardzo szanowałam Kornela Morawieckiego, był z niego dobry, wspaniały człowiek. Mój mąż bronił go w procesie za komuny. I cieszę się, że ten wspaniały człowiek spocznie obok mojego męża na Wojskowych Powązkach" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" wdowa po Janie Olszewskim, Marta Olszewska.

O Kornelu Morawieckim mówił także w sobotę we Wrocławiu szef PO Grzegorz Schetyna.

"Nasza znajomość czy przyjaźń w latach 80-tych była fundamentem naszej wspólnej drogi do niepodległości, do wolnej Polski" - powiedział. "Nie bylibyśmy dzisiaj w wolnym Wrocławiu, w wolnej Polsce, gdyby nie jego zaangażowanie, wielka wizja, którą realizował, ale też skromność i taka ludzka przyzwoitość" - podkreślił.

Jak mówił, w latach 90-tych i później, gdy był "na obrzeżu polityki", Kornel Morawiecki zawsze był taki sam. "Otwarty, uśmiechnięty, pogodny, szukający przyjaciół i pamiętający o przyjaźniach" - zaznaczył Schetyna.

"Wydaje mi się, że powinniśmy o tym pamiętać - o tych postaciach, osobowościach, dzięki którym możemy mieszkać i żyć w wolnym kraju. To jest także wielka lekcja i nauczka dla nas, jak robić politykę, jak budować relacje między sobą, jak mimo różnic i sporów znajdować to, co jest wspólne. Chciałbym za te wszystkie lata i wielką drogę dziś Kornelowi Morawieckiemu podziękować" - podkreślił.

Zdjęcie Uczestnicy uroczystości pogrzebowych po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego przed Katedrą Polową Wojska Polskiego w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Tłumy przed katedrą

Przed Katedrą zgromadziło się kilka tysięcy osób. "Tyle zrobił dla tego kraju, jak mało kto. Dla mnie jest bohaterem i wielkim człowiekiem. Był wspaniałym człowiekiem, niezłomnym. Za 100, 200 lat nasi potomni odkryją wielkość Kornela Morawieckiego. Był wybitnym Polakiem i kreatorem nowoczesnej myśli politycznej, kreatorem strategii rozwoju Polski - niedocenionym, odsuniętym na boczny tor" - mówili ludzie zgromadzeni przed świątynią. Ich relacje przytacza RMF FM.



"Jedne z ostatnich słów, które wypowiedział, były takie, żeby cały czas myśleć o Polsce i żeby wypracowywać zgodę narodową" - powiedział premier Mateusz Morawiecki, wspominając zmarłego ojca.

Zdjęcie Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas mszy / Piotr Molecki / East News

Abp Jędraszewski: Kornel Morawiecki podjął trud, aby nieść Polskę jak żagiew

W homilii wygłoszonej w sobotę w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że Kornela Morawieckiego "od pierwszych dni życia niosła Polska patriotyczna, walcząca".

Nawiązał do słów, którymi w listopadzie 2015 r. jako marszałek senior Kornel Morawiecki rozpoczął swe wystąpienie na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji: "niesiemy Ciebie Polsko jak żagiew, jak płomienie, gdzie cię doniesiemy?". "To on podjął osobisty, w pełni świadomy trud, aby ją nieść jak żagiew, jak płomienie. Był przy tym nieustannie zatroskany o to, aby ta żagiew nigdy nie obróciła się w popiół, a jej płomienie nie utraciły swego blasku" - powiedział abp Jędraszewski.

Dodał, że "z tego zatroskania" zrodził się udział Kornela Morawieckiego jako młodego pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego w strajkach studenckich w marcu 1968 r., a następnie w protestach przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w sierpniu tego roku oraz przeciwko brutalnej interwencji milicji i wojska podczas strajków na Wybrzeżu w grudniu 1970 r.

Nawiązując do dalszej opozycyjnej działalności Kornela Morawieckiego w czasach PRL przypomniał, że w 1982 r. założył on Solidarność Walczącą, a za swoją postawę płacił koniecznością ciągłego ukrywania się przed komunistyczną władzą, a potem aresztowaniem i opuszczeniem kraju. "Za to płacili także jego najbliżsi, pozbawieni na co dzień, na co dzień doświadczanej bliskości męża i ojca" - powiedział abp Jędraszewski.

Zaznaczył, że Kornel Morawiecki był często "nie do końca rozumiany, dla wielu zbyt radykalny", a "w kolejnych wyborach już po 1989 r. przez rodaków kilkakrotnie odrzucany".

Ale ostatecznie - powiedział abp Jędraszewski - to właśnie Kornelowi Morawieckiemu "jako posłowi na Sejm VIII kadencji przypadł zaszczyt, by jako marszałek senior uroczyście otworzyć jego obrady i móc wtedy stwierdzić po latach: 'Donieśliśmy Polskę do naszych dni'".

Marszałek senior zmarł w poniedziałek

Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca "Solidarności Walczącej", marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł w poniedziałek. Miał 78 lat.

W piątek w Sejmie była wystawiona trumna z ciałem marszałka seniora. Hołd zmarłemu oddali premier Mateusz Morawiecki z rodziną, marszałkowie Sejmu i Senatu: Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.