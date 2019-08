Polacy bardziej ufają Kuchcińskiemu niż Schetynie. Sondaż

Były marszałek Sejmu Marek Kuchciński po tzw. aferze samolotowej cieszy się większym zaufaniem Polaków niż lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

Niezmiennie politykami, którzy cieszą się najwyższym zaufaniem wśród Polaków są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości: Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński.

Prezydentowi ufa 48,8 proc. respondentów (o 3,9 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu IBRiS) - to jego najwyższy wynik od listopada 2017 r. Przeciwnego zdania jest 37,8 proc. osób. Duda po miesięcznej przerwie ponownie wyprzedził w rankingu Morawieckiego. Urzędujący premier cieszy się zaufaniem 44,9 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.) i nieufnością 43,1 proc. ankietowanych, jednak wraz z prezydentem są jedynymi politykami, którym Polacy bardziej ufają, niż nie ufają. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ma zaufanie 37,6 proc. osób (wzrost o 0,9 pkt proc.), ale nieufność wzbudza już u 50,9 proc. osób.

Biedroń za Ziobrą i Tuskiem

Tuż poza podium uplasował się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z wynikiem 32,7 proc. (spadek o 1,8 pkt proc.) zaufania. Lider Solidarnej Polski wyprzedził byłego premiera Donalda Tuska, któremu ufa 30,7 proc. (spadek o 4,7 pkt proc.) respondentów. Przewodniczący Rady Europejskiej notuje w tym miesiącu najsłabszy wynik od marca 2018 r., gdy jego nazwisko ponownie zaczęło być uwzględnione w rankingu IBRiS.

Na szóstym miejscu znalazł się Robert Biedroń cieszący się zaufaniem 27,3 proc. (wzrost o 3,2 pkt proc.) ankietowanych. Lider Wiosny jest jednym z nielicznych polityków opozycji, który może pochwalić się wzrostem zaufania Polaków.

Kolejne miejsce przypadło Jarosławowi Gowinowi. Wicepremierowi, ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego ufa 23,8 proc. osób (wzrost o 3 pkt proc.).

Duży spadek zanotował ósmy w rankingu Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL w tym miesiącu zdobył zaufanie wśród 23,1 proc. (spadek o 8,8 pkt proc.) respondentów. Jeszcze w kwietniu 2019 r. zaufanie dla lidera ludowców wynosiło 39,1 proc.

Kuchciński wyprzedza liderów opozycji

W związku z tzw. aferą samolotową w rankingu IBRiS pojawiło się nazwisko Marka Kuchcińskiego. Polityk zajął w nim dziewiąte miejsce z wynikiem 21,1 proc. zaufania i 52 proc. nieufności.

Były marszałek Sejmu osiągnął lepszy wynik od Pawła Kukiza - 19,6 proc. zaufania (spadek o 5,9 pkt proc.), Grzegorza Schetyny - 17,8 proc. (spadek o 3,1 pkt proc.), Włodzimierza Czarzastego - 15,4 proc.(spadek o 5,1 pkt proc.), Adriana Zandberga - 14 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.) i Janusza Korwin-Mikkego - 10,5 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.).

Korwin-Mikke królem rankingu nieufności

Jeżeli spojrzymy na ranking pod kątem najwyższego braku zaufania do polityków to jego niechlubnym liderem jest Janusz Korwin-Mikke z wynikiem 70,2 proc. Na kolejnych miejscach podium znajduje się Grzegorz Schetyna - 66 proc. oraz Donald Tusk - 55,1 proc. nieufności.

Najmniej negatywnych wskazań notuje lider partii Razem Adrian Zandberg - 29,9 proc., jednak jest osobą nierozpoznawalną dla bardzo dużej grupy 41 proc. badanych.

