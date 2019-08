​Polacy chcą dymisji Ziobry. Najnowszy sondaż

59 proc. ankietowanych zadeklarowało, że chce dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przeciwnego zdania jest 30 proc. Najnowszy sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro /Tomasz Adamowicz /Agencja FORUM

O zdanie na temat dymisji zapytano jedynie te osoby, które wcześniej zadeklarowały, że słyszały o aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Reklama

Zdaniem 59 proc. obywateli, Ziobro powinien zostać zdymisjonowany. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 47 proc. osób, "raczej tak" 12 proc.

Przeciwnego zdania było 30 proc. W tym 19 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 11 "raczej nie".

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany 22 sierpnia na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wynosiła 1012 osób. 780 osób zadeklarowało, że słyszało o aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Afera w MS

Z artykułów publikowanych w tym tygodniu przez Onet wynika, że wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji. Z doniesień portalu wynika też, że w proceder miał być też zamieszany m.in. sędzia SN Konrad Wytrykowski, który miał wymyślić akcję wysyłania pocztówek z wulgarnym napisem do prezes Gersdorf.

W związku z doniesieniami Onetu, do prokuratury wpłynęło we wtorek zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, złożone przez SLD. Jak przekazała PAP prok. Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w związku z tym zawiadomieniem prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające w tej sprawie.

W czwartek w uchwale prezydium KRS wyraziło zaniepokojenie i zażądało wyjaśnień od członków Rady wymienianych w publikacjach portalu. Zdaniem prezydium Rady, niezbędne jest zbadanie wszystkich doniesień medialnych przez organy ścigania i przez właściwego rzecznika dyscyplinarnego sędziów.