74,8 proc. Polaków nie chce podwyżek dla polityków, przeciwnego zdania jest 13,6 proc. respondentów - wynika z sondażu SW Research dla portalu rp.pl. Zdania w tej sprawie nie miało 11,6 proc. badanych.

Zdjęcie Politycy PiS w Sejmie /fot. Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Uczestnikom opublikowanego w niedzielę (23 sierpnia) sondażu zadano pytanie, czy - ich zdaniem - politycy w Polsce (parlamentarzyści, ministrowie, premier i prezydent) powinni zarabiać więcej niż obecnie.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 13,6 proc. respondentów. Odpowiedzi "nie" udzieliło 74,8 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie miało 11,6 proc. respondentów.

- Kobiety częściej niż mężczyźni uważają, że polscy politycy nie powinni zarabiać więcej niż obecnie (kobiety 80 proc. vs mężczyźni 69 proc.). Takiego zdania są częściej młodsi ankietowani do 34. roku życia (ok. 80 proc.) niż starsi powyżej 35. (ok. 70 proc.), zarabiający poniżej 1000 zł (79 proc.) oraz mieszkańcy miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (80 proc.) - komentuje dla rp.pl wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone 18 i 19 sierpnia przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu online SW Panel. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Decyzja Senatu

14 sierpnia Sejm przyjął zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, wiążące ich wysokość z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego, a nie, jak dotąd, z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej. Ustawa została uchwalona m.in. głosami posłów KO.

W miniony poniedziałek (17 sierpnia) lider PO Borys Budka zaapelował do klubu senackiego KO, by ją odrzucił. Senat tego samego dnia stosunkiem głosów 48:45 opowiedział się przeciw podwyżkom dla osób na wysokich stanowiskach w państwie.