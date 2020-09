Polacy ocenili prezydenta. Nowy sondaż CBOS

56 proc. badanych pozytywnie ocenia działalność prezydenta Andrzeja Dudy, negatywną opinię wyraziło 38 proc. Dobrze działania Sejmu i Senatu oceniło po 36 proc. badanych, negatywną opinię Sejmowi wystawiło 50 proc., a Senatowi 44 proc. ankietowanych - wynika z sierpniowego sondażu CBOS.

W stosunku do sondażu z lipca odsetek zadowolonych z prezydentury Andrzeja Dudy wzrósł o 3 pkt proc. O 2 pkt proc. spadł natomiast odsetek ankietowanych oceniających ją negatywnie. 6 proc. ankietowanych odpowiedziało "trudno powiedzieć" (spadek o 1 pkt proc.) na pytanie o ocenę działalności prezydenta.

CBOS wskazuje, że zadowolenie z działalności prezydenta wyraża zdecydowana większość zwolenników PiS, respondentów o poglądach prawicowych oraz najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne (uczestniczących w nich kilka razy w tygodniu). Ponadto - według ośrodka - w większym stopniu niż inni pozytywnie oceniają ją także badani uczestniczący w praktykach religijnych nie rzadziej niż raz w miesiącu, starsi respondenci (55+), mieszkańcy wsi, osoby mające wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe i uzyskujące niskie dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (poniżej 1500 zł).

"Natomiast opiniami negatywnymi wyróżniają się potencjalni wyborcy ugrupowań opozycyjnych, zwłaszcza Lewicy i KO, badani deklarujący lewicową orientację polityczną, niepraktykujący religijnie, mieszkańcy największych miast, najlepiej wykształceni, uzyskujący wysokie dochody per capita, a także osoby źle oceniające swoją sytuację materialną oraz mające mniej niż 35 lat" - zauważa CBOS.

Z badania wynika ponadto, że pozytywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się ogromna większość jego elektoratu z II tury wyborów prezydenckich, natomiast wśród głosujących wówczas na Rafała Trzaskowskiego dominują głosy krytyki.

Polacy o pracy Sejmu i Senatu

Ponadto według sondażu połowa respondentów (50 proc.) negatywnie oceniła w sierpniu pracę Sejmu, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w stosunku do badania z lipca. Pozytywną opinię wyraziło 36 proc. badanych, czyli o 1 pkt proc. więcej. 14 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat (bez zmian w stosunku do lipcowego sondażu).

44 proc. respondentów jest niezadowolonych z pracy Senatu, czyli o 2 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Pozytywnie ocenia ją 36 proc., co oznacza spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z lipcem. 20 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (bez zmian).

CBOS przeprowadził sondaż w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 18 do 27 sierpnia w grupie 1149 osób.