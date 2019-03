Polacy popierają rząd? Nowy sondaż CBOS

40 proc. badanych wyraża poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego, a 25 proc. określa siebie jako przeciwników obecnego gabinetu - wynika a najnowszego sondażu CBOS.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Łukasz Szeląg /Reporter

W marcowym badaniu CBOS 40 proc. ankietowanych określiło siebie jako zwolenników obecnego rządu - to wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu z lutego. Jako przeciwników rządu zdefiniowało się 25 proc. badanych, co oznacza spadek o 4 pkt. proc. Obojętność zadeklarowało 29 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt. proc.).

Ocena Mateusza Morawieckiego

Zadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki wyraziło w marcu 49 proc. pytanych przez CBOS Polaków - to wzrost o 3 pkt. proc. Przeciwnie zdanie o Morawieckim wyraziło 33 proc. ankietowanych, czyli o 2 pkt. proc. mniej niż w lutym. 18 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć, czy są zadowoleni, że Morawiecki jest prezesem Rady Ministrów.

Dobrze wyniki działalności rządu Morawieckiego od czasu objęcia przez niego władzy ocenia 55 proc. badanych (wzrost o 5 pkt. proc.). Złą recenzję wystawiło rządowi 30 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt. proc.). Zdania w tej sprawie nie miało 15 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.).

Szanse na poprawę sytuacji gospodarczej

CBOS zapytał również Polaków, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. "Tak" odpowiedziało 52 proc. ankietowanych (wzrost o 6 pkt. proc.), a "nie" - 37 proc. badanych (o 4 pkt. proc. mniej niż w lutym). Odpowiedzi na pytanie nie było w stanie udzielić 11 proc. pytanych (spadek o 2 pkt. proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 7-14 marca 2019 r. na liczącej 1046 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.