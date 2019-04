​Polacy popierają strajk nauczycieli? Najnowszy sondaż

49 proc. badanych nie popiera, a 47 popiera strajk nauczycieli - wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Respondenci zostali zapytani także o to, ile nauczyciele powinni zarabiać.

Zdjęcie Wiec strajkujących nauczycieli, pracowników oświaty oraz sympatyków akcji strajkowej pod olsztyńskim ratuszem /Tomasz Waszczuk /PAP

Z sondażu wynika, że 49 proc. badanych nie popiera strajku - z czego 29 procent ankietowanych "zdecydowanie nie popiera", a 20 procent - "raczej nie popiera". 47 procent opowiedziało się jednak murem za nauczycielami. W tej grupie 26 procent ankietowanych "zdecydowanie popiera", a 21 procent - "raczej popiera" protest.

4 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Jak wskazuje TVN24, poprzedni sondaż Kantar (opublikowany 11 kwietnia) wskazywał na większe poparcie dla nauczycieli. Wówczas 52 procent respondentów odpowiedziało, że popiera strajk, a przeciwnych było 43.

Uczestnicy badania zostali także zapytani o to, ile powinien zarabiać nauczyciel "w szkole podstawowej z 10-letnim doświadczeniem, pracujący na pełen etat". 30 proc. respondentów wskazało, że powinna to być suma w granicach (3001-4000 złotych netto), 29 proc., ze powinni zarabiać kwotę w przedziale (2001-3000 złotych netto).

12 procent było zdania, że odpowiednia pensja powinna wynosić od 4001 do 5000 zł. netto, a 4 procent ankietowanych uważało, że od 1001 do 2000 złotych. 2 procent podało przedział od 5001 do 6000 złotych, a 1 procent było zdania, że pensja powinna mieścić się w przedziale od 6001 do 7000 złotych netto. Także 1 procent ankietowanych wskazało, że nauczyciele powinni zarabiać powyżej 7001 złotych.

21 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany w dniach 15-16 kwietnia 2019 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 osób w wieku powyżej 18 lat.