W czwartek o godz. 14.00 odbędzie się specjalne posiedzenie komisji ds. służb specjalnych w sprawie zatrzymania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejrzanych o szpiegostwo Polaka i Chińczyka - dowiedziała się w piątek PAP.

Zdjęcie Sala plenarna w Sejmie /Jan Bielecki /East News

Przewodniczący sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marek Opioła (PiS) zwołał takie posiedzenie na czwartek.



"Zaprosiłem na nie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby przedstawili członkom komisji informacje na temat zatrzymań i prowadzonego śledztwa w sprawie o szpiegostwo" - powiedział w piątek PAP Opioła.

Reklama

We wtorek ABW zatrzymała podejrzanych o szpiegostwo jednego z dyrektorów polskiego oddziału chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Weijinga W. oraz b. funkcjonariusza polskich służb specjalnych Polaka Piotra D. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla obu podejrzanych.

Niejawne śledztwo ABW nadzoruje Mazowiecki Wydział Zamiejscowy departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Podejrzewani są o szpiegostwo na szkodę Polski

O zatrzymaniach Chińczyka i Polaka, których Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonała we wtorek, poinformowali w piątek PAP sekretarz stanu w Kancelarii Premiera - zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik i rzecznik ministra Stanisław Żaryn. Sąd w czwartek zdecydował o areszcie dla obu mężczyzn.

Obaj podejrzewani są o szpiegostwo na szkodę Polski. Grozi im za to kara od roku do 10 lat więzienia. Według Wąsika akcja to spory sukces ABW. "Sprawa była prowadzona od dłuższego czasu i troskliwie" - ocenił sekretarz stanu w KPRM.

"W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze dokonali niezbędnych czynności procesowych, m.in. przeszukania mieszkań podejrzanych oraz zabezpieczenia dowodów" - powiedział PAP rzecznik Żaryn. Zatrzymano ich w związku z informacją i dowodami zgromadzonymi przez ABW - wyjaśnił.

Żaryn powiedział, że zatrzymany Polak był w przeszłości funkcjonariuszem służb specjalnych i pełnił funkcje ważne w innych instytucjach publicznych, a W. jest związany z chińską firmą telekomunikacyjną.