​Policja apeluje: Zabezpiecz mieszkanie, nim wyjedziesz na święta

"Nikt z nas nie chciałby po powrocie ze świąt zobaczyć splądrowanego przez sprawców mieszkania. Warto więc wcześniej pomyśleć o zabezpieczeniu własnego lokum przed możliwymi zagrożeniami" - podkreśla podinsp. Anna Kędzierzawska z Komendy Stołecznej Policji.

Zdjęcie Wyjeżdżasz na święta? Policja apeluje /123RF/PICSEL

Jak przekazała podinsp. Anna Kędzierzawska, podstawowym zabezpieczeniem powinny być drzwi antywłamaniowe z atestowanymi zamkami oraz okna antywłamaniowe z systemami antywyważeniowymi. Policjantka wskazała, że dodatkowo warto ubezpieczyć mieszkanie.

"Dziś wiele firm ubezpieczeniowych proponuje odpowiednie produkty. Należy jednak pamiętać, by podstawową ofertę rozszerzyć o ryzyko kradzieży z włamaniem" - powiedziała Kędzierzawska, dodając, że nie uchroni to przed włamaniem, ale może skutecznie zminimalizować jego skutki.

"Pomocne mogą być też zdjęcia i dokładne informacje o markach i typach posiadanych urządzeń, numerach fabrycznych i cechach szczególnych. Dane te ułatwią rozpoznanie przedmiotów, jeśli zostaną znalezione czy zabezpieczone przez policję. Pozwolą udowodnić, że skradzione przedmioty należą do właściciela" - wskazała policjantka.

Chowanie kluczy pod wycieraczką i biżuterii w szafie

Funkcjonariuszka poinformowała również, że z doświadczeń policji i firm ubezpieczeniowych wynika, że nadal bardzo niebezpieczną praktyką stosowaną przez niektórych jest chowanie kluczy pod wycieraczką, w doniczkach czy rynnach.

"W ten sposób właściciel sam prosi się o kłopoty i zachęca złodzieja do wejścia" - dodaje.

Policjantka tłumaczyła także, że pieniądze i cenną biżuterię najlepiej trzymać w banku lub w przytwierdzonym w ścianie sejfie. "Ochrony przed złodziejem nie zapewni pojemnik ukryty w szafce kuchennej, bieliźniarka czy schowek za obrazem" - mówiła.

Przezorność i zaufany sąsiad

"Uważaj na ludzi kręcących się po klatce schodowej czy wokół domu. Zapytaj, kogo szukają i zapamiętaj ich wygląd. Przezorność może uchronić przed kradzieżą, a późniejsze spostrzeżenia mogą być przydatne policji, gdyby doszło do włamania" - podkreśliła policjantka.

Według funkcjonariuszki, warto też poprosić o pomoc zaufanego sąsiada.

"W razie jakiegokolwiek zagrożenia to właśnie on może ostrzec przed niebezpieczeństwem i zainterweniować w przypadku próby włamania" - przekazała, dodając, że zaufaną osobę można poprosić nie tylko o podlewanie kwiatków i wietrzenie mieszkania, ale i o wyjmowanie korespondencji ze skrzynki pocztowej czy zapalanie światła w mieszkaniu, by nie sprawiało wrażenia pustego.

Wpisy w mediach społecznościowych

Policjantka powiedziała również, że przed wyjazdem nie powinno się rozpowiadać wszystkim o swoich planach wyjazdowych.

"Dotyczy to także informacji, które zamieszczane są w mediach społecznościowych. Rozpowszechniając takie wiadomości, samemu możesz zachęcić złodzieja do wizyty w mieszkaniu" - dodała.