"Szanowny Panie Broniarz, proszę nie wprowadzać ludzi w błąd i nie włączać policji do protestu. Policjanci nie kontrolują protestujących nauczycieli. Jak zawsze dbamy o porządek i bezpieczeństwo" - napisała w czwartek na Twitterze Komenda Główna Policji.

Zdjęcie Prezes ZNP Sławomir Broniarz /Marcin Obara /PAP

Policja odniosła się na Twitterze do wypowiedzi prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego o sygnałach, że w województwie świętokrzyskim policja wchodzi do szkół i "wypytuje o strajkujących". "Dla nas jest to ciąg dalszy tego rodzaju działań mających na celu zastraszenie nauczycieli, pracowników biorących udział w strajku" - ocenił na czwartkowym briefingu prasowym Sławomir Broniarz. Dodał, że ZNP najprawdopodobniej wystąpi do Komendanta Głównego Policji o informacje w tej sprawie.

Reklama

"Szanowny Panie @Broniarz proszę nie wprowadzać ludzi w błąd jak i nie włączać Policji do protestu. Policjanci nie kontrolują protestujących nauczycieli! Jak zawsze dbamy o porządek i bezpieczeństwo, również będąc zobowiązanym do reakcji na zgłoszenia obywateli i rodziców" - czytamy na Twitterze Komendy Głównej Policji.

Dementuje również szefowa MEN

Jak kryzys na linii nauczyciele-rząd wpłynie na notowania PiS? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jak kryzys na linii nauczyciele-rząd wpłynie na notowania PiS? Podniesie poparcie dla tej partii 41% Obniży poparcie 39% Nic nie zmieni 20%

głosów: 41773

Informacje o działaniach policji zdementowała w czwartek w rozmowie z dziennikarzami minister edukacji narodowej Anna Zalewska, która zaznaczyła, że "sytuacje opisywane przez pana prezesa Broniarza nie są poparte konkretnymi faktami".

"Pan prezes Broniarz ma do nas telefon i jeżeli gdziekolwiek dzieje się coś, co budziłoby niepokój zapraszamy do informowania o konkretnych przykładach. Absolutnie nie zdarzają się sytuacje, które byłyby inspirowane przez Ministerstwo Edukacji, kuratorów oświaty czy też policję. Taką mamy wiedzę" - powiedziała Zalewska.

Brudziński: To są piramidalne bzdury!

Do doniesień o kontroli protestujących nauczycieli przez policję odniósł się także w czwartek na Twitterze szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. "Dostaje coraz więcej informacji o wejściach policji do szkół, w których trwają egzaminy i #strajknauczycieli. Są to piramidalne bzdury! Paskudny #fejknews !@PolskaPolicja jest od ścigania przestępców i zapewnienia bezpieczeństwa Polakom, a nie od stresowania młodzieży i nauczycieli" - napisał w czwartek na Twitterze szef MSWiA Joachim Brudziński.

Strajk w szkole premiera Morawieckiego 1 9 IX Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego we Wrocławiu Autor zdjęcia: Krzysztof Zatycki Źródło: FORUM 9

O sygnałach dotyczących policyjnych interwencji prezes ZNP Sławomir Broniarz informował już pierwszego dnia strajku. "Te szkoły, które zaczynają wcześniej (przed 8.00 rano), przedszkola - już mamy sygnały z kraju, że stanęły te placówki. Są też sygnały niepokojące, ale będziemy je sprawdzać, że policja interweniowała, że niektórzy wykorzystując swoje legitymacje służbowe, próbują zastraszyć nauczycieli. Będziemy je weryfikować, będziemy je sprawdzać" - podkreślił Broniarz. Informował wtedy, że te sygnały były z rejonu podwarszawskiego.