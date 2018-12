Na drogach może zalegać trudna do zauważenia warstwa lodu - ostrzega Komenda Główna Policji i apeluje do kierowców o ostrożność. Policjanci przypominają także o noszeniu odblasków.

Podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w rozmowie z PAP w niedzielę zaapelował do kierowców, by pamiętali, że ze względu na duże skoki temperatur, na drogach może zalegać cienka, trudna do zauważenia warstwa lodu.

"Warto raz na jakiś czas - szczególnie przy dłuższej trasie, poza miastem - zwolnić i sprawdzić, czy nawierzchnia ma jakąkolwiek przyczepność" - zaznaczył Kobryś.

Przypomniał także, że - szczególnie w okresie jesienno-zimowym - noszenie kamizelek odblaskowych przez pieszych i rowerzystów może uratować im życie.

"Każdy uczestnik ruchu drogowego, a w szczególności niechroniony uczestnik ruchu drogowego powinien pamiętać, że dostrzeżenie jego sylwetki w warunkach, jakie mamy obecnie jest bardzo trudne. Takie osoby powinny nosić ze sobą elementy odblaskowe" - zaznacza podinsp. Radosław Kobryś.

W niedzielę rano np. na drodze krajowej 91 w miejscowości Ogrodzona (łódzkie) doszło do tragicznego wypadku, w którym zginał 55-letni rowerzysta. Jak powiedziała PAP st. asp. Wioletta Szubska z Zespołu Prasowego KGP, mężczyzna wjechał pod busa. Z ustaleń policji wynika, że nie miał na sobie kamizelki odblaskowej. Po wypadku trasa pomiędzy Krośniewicami a Łęczycą była zablokowana przez kilka godzin.