Jak poinformowała na Twitterze polska policja, poszukiwany z pomocą Child Alert Ibrahim przebywa w Belgii razem z ojcem, a jego zdrowiu i życiu nic nie zagraża. Child Alert został odwołany.

Policja poinformowała, że dalsze czynności będzie podejmować sąd. Jednocześnie mundurowi dziękują za pomoc i zaangażowanie w poszukiwania chłopca.

Policjanci ogłosili Child Alert w poniedziałek o godzinie 6.45. Zaginięcie 10-letniego chłopca zgłosiła jego rodzina, m.in. matka. O uprowadzenie dziecka podejrzewany był były partner kobiety Azeddine Oudriss. Matka dziecka twierdziła, że mężczyzna jest pozbawiony praw do opieki.







Prokuratura przeanalizuje sytuację prawną chłopca

W poniedziałek wieczorem Polsat News podał, że "z informacji prokuratury w Antwerpii wynika, że to matka Ibrahima złamała prawo, wywożąc go do Polski. Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce".

Prokuratura Rejonowa w Gdyni, która prowadzi śledztwo w sprawie uprowadzenia chłopca, będzie ustalać sytuację prawną dziecka.

"Mamy wyrok sądu, który przedłożyła nam matka uprowadzonego dziecka" - powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk. Według tego dokumentu, belgijski sąd w lipcu 2017 r. przyznał opiekę rodzicielską nad dzieckiem Karolinie Delkiewicz. "Nie mamy żadnych dokumentów potwierdzających sytuację opisaną przez media w poniedziałek wieczorem. Będziemy musieli wszystko zweryfikować i ustalić sytuację prawną dziecka. Śledztwo w sprawie uprowadzenia i jego próby prowadzi prokuratura w Gdyni" - dodała.