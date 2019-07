"Niedawno policjanci prowadzący poszukiwania na trasie pomiędzy Warszawą a Grodziskiem znaleźli ciało dziecka. Z prawdopodobieństwem graniczącym prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid" - przekazał w sobotę dziennikarzom Mariusz Mrozek z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Zdjęcie Akcja poszukiwawcza /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Jak podkreślał Mrozek, były to "największe poszukiwania, jakie do tej pory w historii prowadziła polska policja". "Nigdy akcja poszukiwawcza nie była zakrojona na większą skalę, nigdy nie było w to zaangażowane więcej ludzi, więcej sprzętu każdej możliwej technologii, każdego możliwego wsparcia" - dodał.

Zaapelował, by na razie nie dopytywać o szczegóły dotyczące miejsca odnalezienia dziecka, ani w jaki sposób zmarło. "Myślę, że na to przyjdzie czas, że o tym w późniejszym terminie będzie (...) informować prokuratura" - mówił.

Dodał, że ze względu na dobro rodziny i bliskich zmarłego dziecka, trzeba zaczekać z wszelkimi dywagacjami i spekulacjami, jak wyglądał bieg wydarzeń.

Przypomniał, że w poszukiwania było zaangażowanych bardzo wiele osób, w tym setki policjantów. "W przeważającej liczbie byli to policjanci kryminalni, byli to śledczy, byli to specjaliści z zakresu poszukiwań nie tylko z komendy stołecznej policji" - powiedział Mrozek.

Zaznaczył, że olbrzymie wsparcie w poszukiwania włączyli się też eksperci z Komendy Głównej Policji i inne instytucje i służby, w tym wojsko i straż pożarna. "Tam gdzie zwracaliśmy się o pomoc, ta pomoc bardzo szybko do nas docierała" - mówił.

Ojciec chłopca odebrał sobie życia

Poszukiwania 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego rozpoczęły się o północy 10 lipca, kiedy utratę kontaktu z nim i jego ojcem zgłosiła rodzina. Dawid został zabrany przez ojca z Grodziska około godz. 17. Według ustaleń policji, tego samego dnia przed godz. 21 ojciec odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg.

Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka w środę w Telewizji Republika przyznał, że nie przypomina sobie większej akcji poszukiwawczej. Jak podkreślał, od ponad tygodnia udział w nich biorą setki policjantów, a ich działania wspierali strażacy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i mieszkańcy.