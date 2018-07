Policjanci odpowiedzą przed sądem ws. śmierci mężczyzny, który podpalił się w radiowozie

Dwóch policjantów odpowie przed sądem za niedopełnienie obowiązków podczas konwoju mężczyzny do izby wytrzeźwień w Głogowie (Dolnośląskie). Mężczyzna, próbując w radiowozie odpalić niedopałek papierosa, podpalił się; z licznymi poparzeniami trafił do szpitala, gdzie kilka dni później zmarł.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w lutym tego roku w Głogowie. Policjanci po zgłoszeniu od mieszkańców mieli przewieźć pijanego bezdomnego do izby wytrzeźwień.

W śledztwie ustalono, że mężczyzna miał w radiowozie ręce spięte z przodu kajdankami. Próbując odpalić niedopałek papierosa, podpalił sobie ubranie, które było wcześniej oblane denaturatem. Policjanci natychmiast zatrzymali radiowóz i udzielili płonącemu pomocy. Niestety, po kilkudniowy pobycie w szpitalu bezdomny zmarł.

Jak powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lidia Tkaczyszyn, policjanci zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków przy transporcie bezdomnego do izby wytrzeźwień. "W efekcie tego niedopełnienia obowiązków mężczyzna nieumyślnie podpalił się. Ustalono, że miał on przy sobie zapałki" - powiedziała rzeczniczka.

Prokurator dodała, że oskarżeni policjanci nie przyznali się do winy. Grozi im do trzech lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Głogowie.