Policyjna emerytura bez warunku ukończenia 55 lat. Projekt MSWiA

Projekt nowelizacji ustawy zakładającej m.in. usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia przy nabywaniu emerytury policyjnej został opublikowany przez MSWiA. Projektowana zmiana jest rezultatem ubiegłorocznego porozumienia resortu ze związkami zawodowymi.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a także niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia uprawniającego do nabycia prawa do policyjnej emerytury.

Wprowadzone zostaną również zapisy o odpłatności w wysokości 100 proc. stawki godzinowej za czas służby funkcjonariuszy przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji, przy przyjęciu sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego w 2019 roku.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Obie zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2019 roku. Są one skutkiem porozumienia podpisanego w listopadzie ubiegłego roku między ówczesnym szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim i przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

Obecnie obowiązujący zapis mówi, że emerytura przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia ma ukończone 55 lat i odsłużył co najmniej 25 lat w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej.

Projekt przewiduje również m.in. usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej. Ta zmiana z kolei jest efektem porozumienia między szefem KAS i związkowcami. W porozumieniu tym szef KAS zobowiązał się do zrównania uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służy Celno-Skarbowej z uprawnieniami pozostałych służb mundurowych.

Obecnie funkcjonariusze tych służb, aby przejść na emeryturę, muszą spełnić jednocześnie trzy warunki: 15 lat służby, wiek 55 lat i pięć lat służby przy wykonywaniu tzw. zadań policyjnych.

Kwestia nadgodzin

Poza tym, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, "zmiany w ustawach pragmatycznych poszczególnych formacji mają na celu wprowadzenie regulacji w zakresie rekompensaty pieniężnej w zamian za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia służby, w okresach rozliczeniowych od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku oraz od 1 lipca do 31 grudnia danego roku".

W myśl proponowanych przepisów funkcjonariusz, który przekroczy normę, będzie mógł otrzymać w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze lub po zakończeniu okresu rozliczeniowego otrzymać rekompensatę pieniężną, "o ile w terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego w tym samym wymiarze".

Obecnie możliwość bieżącego płacenia za nadgodziny jest jedynie w Państwowej Straży Pożarnej, a w Policji i Straży Granicznej płaci się za nieodebrane nadgodziny tylko przy przejściu na emeryturę, zaś w SOP nadgodziny są oddawane jako czas wolny nawet po przejściu na emeryturę.

W projekcie zaproponowano przepisy przejściowe, na mocy których za ponadnormatywny czas służby pełnionej przed wejściem w życie nowelizacji będzie przysługiwał tylko czas wolny udzielany na podstawie obecnych przepisów.

Porozumienie resortu ze związkami

Do porozumienie podpisanego 8 listopada 2018 roku między szefem MSWiA i związkami zawodowymi służb mundurowych nawiązał Joachim Brudziński podczas konferencji podsumowującej jego pracę jako szefa resortu. Oświadczył, że było ono jednym z najtrudniejszych zadań, z jakimi mierzył się jako minister spraw wewnętrznych i administracji.

Na mocy wypracowanej umowy od stycznia 2019 roku funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymali m.in. 655 zł brutto podwyżki, a kolejną - 500 zł brutto - dostaną w styczniu 2020 roku.