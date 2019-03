Policyjny pies tropiący uratował mężczyznę przed zamarznięciem

Policyjny pies tropiący Mania doprowadził ratowników do 91-letniego mężczyzny, który zaginął we wtorek wieczorem w Buczkowicach. Sytuacja była poważna; cierpiący na zaniki pamięci mężczyzna miał na sobie lekką odzież, a temperatura była niska – podała policja.

Zdjęcie Po blisko 3-godzinnych poszukiwaniach Mania doprowadziła mundurowego do zdezorientowanego, cierpiącego na zaniki pamięci 91-latka /Policja

Rzecznik bielskiej policji Elwira Jurasz poinformowała, że mężczyzna wyszedł z domu we wtorek ok. 19. Ubrany był w cienki sweter i letnie buty. "Z informacji przekazanych przez rodzinę wynikało, że zaginiony cierpi na zaniki pamięci. Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwań. Na zewnątrz temperatura wynosiła ok. 2 st. C. Warunki pogodowe realnie zagrażały jego życiu" - powiedziała.

W akcję poszukiwawczą zaangażowanych było blisko 100 osób - rodzina, strażacy, ratownicy GOPR, a także policjanci, w tym przewodnik sierż. sztab. Jakub Furczyk z psem tropiącym.

"Mania dostała do powąchania rzeczy osobiste należące do 91-latka. Zwierzę podjęło trop, prowadząc przewodnika ulicami Buczkowic. W opuszczonych zabudowaniach pies odnalazł zmarzniętego mężczyznę. Był wychłodzony, a kontakt z nim był utrudniony. Policyjny przewodnik udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy. Mężczyzna trafił pod opiekę rodziny. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo" - poinformowała Elwira Jurasz.

Mania jest 1,5-rocznym owczarkiem niemieckim, który służy w policji od lutego. Rzecznik podkreśliła, że sierż. sztab. Furczyk wraz z Manią mają już na swoim koncie zatrzymanie przestępcy. "W pierwszym dniu służby Mania wywęszyła chuligana, który uszkodził samochód. To dzięki jej doskonałemu węchowi i skutecznemu prowadzeniu przez przewodnika, 50-latek nie uniknie odpowiedzialności" - dodała.

W wydziale prewencji bielskiej policji służbę pełni siedmiu przewodników, którzy opiekują się dziewięcioma psami.