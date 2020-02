Policyjny pościg zakończony dachowaniem samochodu uciekinierów. Do zdarzenia doszło na autostradzie A1 w woj. kujawsko-pomorskim - ustaliła dziennikarka RMF FM. Jak poinformowała policja, wcześniej dwaj mężczyźni przedmiotem przypominającym broń sterroryzowali obsługę trzech sklepów - w powiecie tczewskim, świeckim i bydgoskim.

Do pierwszego napadu doszło ok. godz. 11.00 w Żołędowie w powiecie bydgoskim. Trzy godziny później przestępcy sterroryzowali pracowników sklepu we wsi Brzemiona w powiecie świeckim. Ostatniego napadu dokonali w Wacmierku w powiecie tczewskim.

Policja ustaliła, że sprawcy poruszają się Fiatem Tipo. Około godz. 19 w pobliżu bramek na autostradzie A1 w rejonie Turzna funkcjonariusze zauważyli ten samochód.

- Policjanci usiłowali zatrzymać to auto. Doszło do uszkodzenia dwóch radiowozów, natomiast auto, którym poruszało się dwóch mężczyzn - dachowało. Mężczyźni ci trafili do szpitala - mówi Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy.

Policjantom biorącym udział w pościgu nic się nie stało.

