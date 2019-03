Politycy komentują wystąpienie Czaputowicza

- W wystąpieniu szefa MSZ Jacka Czaputowicza nie widziałem ambitnych planów; widziałem brak pomysłów na UE w czasach przełomu, na realizację polityki z USA i stosunki z Ukrainą - powiedział w czwartek w Sejmie poseł Kukiz'15 Grzegorz Długi. Z kolei Ryszard Petru ocenił, że "od 2015 roku polska polityka zagraniczna to źródło problemów do rozwiązania".

Długi podczas debaty nad informacją szefa MSZ Jacka Czaputowicza powiedział, że po tym wystąpieniu szefa polskiej dyplomacji spodziewał się podsumowania tego, co zrobiono i nakreślenia wizji działań w przyszłości.

Jak mówił, oczekiwał, że Czaputowicz powie, czy polityka jego rządu przyniosła w stosunkach międzynarodowych przełom, czy umocniła naszą pozycję międzynarodową, poprawiła relacje z sąsiadami i czy ułatwił ekspansję gospodarczą Polski. "Tego nie słyszałem" - zaznaczył.

Długi podkreślił, że jeśli chodzi o pozycję Polski w UE, to "docenia to, że art. 7 trochę ugrzązł", ale - jak zaznaczył chyba nie o to chodzi w naszych stosunkach z Unią. Poseł ocenił ponadto, że Polska jest obecnie "w ślepym zaułku, jeśli chodzi o Nord Stream 2" i jest troszeczkę zakładnikiem własnej ideologii, gdzie dla Ukrainy walczymy, a Ukraina za naszą zgodą odpowiada nam tym, że nie możemy godnie pochować zamordowanych Polaków. "To nie jest mądra polityka, to ślepy zaułek" - ocenił.

Zarzucał też rządowi PiS "brak umiejętności blokowania protekcjonalistycznych zachowań niektórych państw". Jak zaznaczył, ma na myśli głównie Francję, której "zapędy uderzają nie tylko w Polskę, ale i inne kraje UE, szczególnie na dorobku". Długi odniósł się też do inicjatywy Trójmorza, o której - jak ocenił - "nie widać, by jakoś bardzo się rozwijała, bo brak oparcia tej idei o jakąś lokomotywę i wspólne interesy".

"Jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką widać tu brak współpracy. Czasami mamy wspólny głos, ale jak jest zepsuty zegar, to dwa razy na dobę też pokazuje dobrą godzinę" - mówił poseł Kukiz'15. Krytykował też konferencję nt. Bliskiego Wschodu, która odbyła się w Warszawie; jak ocenił była to "pomoc naszym kosztem, by (premier Izraela, Benjamin) Netanjahu zbił sobie ileś punktów w kampanii na antypolonizmie".

"Jeśli chodzi o plany na przyszłość, które pan minister zakreślił - to ja ich nie widziałem. Widziałem natomiast brak pomysłów na UE w czasach przełomu (...) i brak pomysłu na realizację polityki z USA i stosunki z Ukrainą" - powiedział. Ocenił, że jeśli chodzi o relacje z tym ostatnim krajem, "przenosimy na nie nasze wewnętrzne spory"; zarzucał też rządowi PiS brak dyplomacji publicznej i brak dbałości o polskie interesy, jeśli chodzi o politykę klimatyczną.

"Proszę o zaprzestanie prowadzenia polityki zagranicznej, to tylko poprawi nasze relacje ze wszystkimi sąsiadami" - dodał na koniec Długi, zwracając się do szefa dyplomacji.

Petru: Od 2015 roku polska polityka zagraniczna to źródło problemów

"Od 2015 roku polska polityka zagraniczna to źródło problemów do rozwiązania, to powód do kompromitacji polskiego państwa na arenie międzynarodowej, a wewnątrz kraju to powód do wstydu milionów Polaków" - ocenił z kolei lider Teraz! Ryszard Petru.

"Nasz kraj jest lekceważony, stał się przedmiotem ataków i jest pomijany w najważniejszych procesach zachodzących w Europie" - dodał.

Petru podkreślał, że UE oparta jest na praworządności, tolerancji i demokracji. "Te wartości są wam obce i dopóki polityka rządów PiS będzie polegać na łamaniu konstytucji i zasad państwa prawa, relacje z UE będą bardzo złe" - zaznaczył lider Teraz!.