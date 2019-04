Politycy PO odpowiadają na propozycję Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński chce od Platformy deklaracji w sprawie euro. Pomyślimy, jak tylko złoży zeznania w prokuraturze w sprawie Srebrnej i notarialnie zobowiąże się, że nie doprowadzi do polexitu - to odpowiedź Mariusza Witczaka (PO) na apel prezesa PiS ws. przyjęcia unijnej waluty.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński skierował w środę do szefa PO Grzegorza Schetyny i lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza projekt "deklaracji zabezpieczenia interesów finansowych państwa polskiego i jego obywateli", gwarantujący, że waluta euro może być wprowadzona w Polsce dopiero, gdy "Polska gospodarczo będzie na poziomie największych krajów UE, a Polacy osiągną europejski poziom życia".



Do apelu szefa Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się w środę na Twitterze poseł Mariusz Witczak i rzecznik PO Jan Grabiec.

"Kaczyński chce od Platformy wspólnej deklaracji w sprawie euro. Pomyślimy, jak tylko złoży zeznania w prokuraturze w sprawie Srebrnej, notarialnie zobowiąże się, że nie doprowadzi do polexitu, i przeprosi Polaków za to, że ich obrażał..." - napisał Witczak.

"Prezes Kaczyński chętnie wypowiada się ostatnio o przyjęciu euro w nieokreślonej bliżej przyszłości, a unika odpowiedzi na pytania o 50 tysięcy złotych, które przyjął niedawno w kopercie. Czekamy na oświadczenie w tej sprawie" - to z kolei post Jana Grabca.

Obaj politycy Platformy nawiązali w swych tweetach do ujawnionego przez "Gazetę Wyborczą" zapisu rozmowy austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera z Jarosławem Kaczyńskim. Przedsiębiorca, który miał na zlecenie powiązanej z PiS spółki Srebrna budować dwa wieżowce w centrum Warszawy, twierdzi, że nie dostał zapłaty za wykonaną pracę. Birgfellner zeznał ponadto w prokuraturze, że na prośbę Kaczyńskiego wręczył ks. Rafałowi Sawiczowi z rady fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego kopertę z 50 tys. zł.

Na twitterowe wpisy Witczaka i Grabca zareagowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. "PO zamiast odnieść się do deklaracji w sprawie przyjęcia euro, która dotyczy wszystkich Polaków znów atakuje personalnie JK. Opamiętajcie się czy poza osobistymi "wycieczkami do nas" nic innego nie potraficie?" - zwróciła się do posłów PO na Twitterze Mazurek.

Poparcie dla deklaracji prezesa PiS wyraził w środę lider Kukiz'15.