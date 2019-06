- W kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi chcemy się skupić się na kwestiach związanych ze służbą zdrowia, edukacją, walką z drożyzną. Nie chcemy, aby warzywa czy owoce stały się towarem luksusowym. Problemem są także zmiany klimatyczne - powiedział w rozmowie z Interią szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

Zdjęcie Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej /Andrzej Iwańczuk /Reporter

- Będziemy pokazywać do czego doprowadziły rządy PiS w służbie zdrowia, do stanu zapaści w szpitalach, kumulacji roczników w szkole podstawowej. Koniecznie jest także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa Polaków, w całej Polsce brakuje kilku tysięcy policjantów - dodał Brejza.

Najbardziej prawdopodobnym terminem jesiennych wyborów do Sejm i Senatu jest październik. Z nieoficjalnych wypowiedzi polityków rządzącego Prawa i Sprawiedliwości wynika, że do wyborów mogłoby dojść w najwcześniejszym możliwym terminie, czyli 13 października.

Nadzieje na koalicję z PSL?

Pomimo tego, że liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego twardo deklarują samodzielny start w wyborach sejmowych, to politycy Platformy Obywatelskiej cały czas mają nadzieję na wspólny start w jesiennych wyborach.

- Ordynacja wyborcza do Senatu wymusza tworzenie wspólnych list przez opozycję, mamy także nadzieję, że utworzymy wspólny blok partii opozycyjnych w wyborach do Sejmu. Jeżeli Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o utworzeniu dwóch bloków partii opozycyjnych w wyborach do Sejmu, bloku lewicowego i centrowego, to właśnie w szerokim bloku centrowym jest miejsce dla PSL. Cały czas mam nadzieję na wspólny z PSL start w wyborach sejmowych - powiedział Brejza.

Siła samorządów

W czwartek lider ludowców Kosinak-Kamysz w radiowej Jedynce po raz kolejny powiedział jednak, że jedna lista opozycji oznacza pewne zwycięstwo PiS, a duża część wyborców centrowych może w takiej sytuacji głosować na partię rządzącą.

Politycy Platformy Obywatelskiej liczą natomiast na uzyskanie wsparcia ze strony samorządowców.

- Bardzo liczymy, że naszych listach znajdą się popularni i znani prezydenci miast. Współpraca z samorządami jest dla nas kluczowa, nie tylko w tej kampanii, ale także w naszej wizji państwa. Samorządowcy doskonale rozumieją, czym grozi lansowany przez polityków PiS program centralizacji kraju. Grozi to przeniesieniem kompetencji samorządów w ręce PiS-owskich urzędników - ocenił Brejza.

"Nie wywieszamy białej flagi"

Zdaniem posła PO o zwycięstwie PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego przesądziła między innymi demobilizacja elektoratu Platformy.

- Zabrakło nam w części wyczucia nastrojów społecznych. Absolutnie nie wywieszamy białej flagi - przyznał Brejza.

Zdaniem rzecznika Platformy Obywatelskiej Jan Grabca w tej kampanii szczególne ważne będą badania opinii publicznej, które będą wskazywały na to, co powinno być osią tej kampanii.

Koalicja skupiona wokół Platformy Obywatelskiej planuje 12-13 lipca przedstawić propozycje programowe na wybory parlamentarne.

Paweł Sobczak