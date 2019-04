W Polsce aż połowa z około 470 gatunków pszczół jest zagrożona wyginięciem - alarmują aktywiści. Twierdzą jednak, że nie jest za późno i populację pszczół można jeszcze ocalić.

"W Warszawie na dachach niektórych hoteli powstały ogrody z roślinami miododajnymi" - mówi działacz ekologiczny Olivier Halasa, współorganizator tej akcji. Dodaje, że każdy może uprawiać takie rośliny. "Rośliny pszczelarskie, czyli na przykład wonne kwiaty, możemy hodować w swoim ogródku, na tarasie, ale także w doniczce, którą możemy powiesić na balkonie" - zachęca.



Jak mówi, pszczoła jest w stanie przelecieć tylko od 3 do 5 km w poszukiwaniu pożywienia. dlatego kwiatów - zwłaszcza w miastach- powinno być jak najwięcej. "W Holandii dzięki takiej akcji udało się w dziesięć lat przywrócić populację pszczół" - argumentuje Olivier Halasa. Jak mówi - około 90 procent naszego pożywienia zawdzięczamy właśnie pszczołom, gdyż zapylają one także to, co jedzą zwierzęta.



W tym roku Międzynarodowemu Dniu Ziemi przyświeca hasło: Chrońmy zagrożone gatunki. Pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rok wcześniej.