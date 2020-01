W ciągu kilkunastu lat Polska i Japonia zamierzają wspólnie wybudować wysokotemperaturowy reaktor jądrowy HTR. Japonia dostarczy technologii, a Polska infrastrukturę do zbudowania i utrzymania elektrowni. Opracowany wspólnie reaktor będzie mógł być sprzedawany do państw trzecich.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z przedsiębiorcami w Tokio / Leszek Szymański /PAP

"Mam głęboką nadzieję, że japońska technologia i know how, dotyczący budowy i utrzymania elektrowni jądrowej, zostanie wykorzystany przy realizacji reaktora jądrowego w Polsce"- powiedział japoński minister gospodarki i przemysłu Hiroshi Kajiyama. Dodał, że w Japonii szkoliło się dotychczas tysiąc osób z Polski, które zapoznały się z obsługą elektrowni jądrowej.



Szef japońskiej gospodarki i przemysłu wygłosił mowę podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z polskimi i japońskimi przedsiębiorcami w Tokio.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Grzegorz Wrochna, który towarzyszy premierowi podczas wizyty w Japonii powiedział, że reaktor jądrowy o mocy ok. 200 megawatów będzie spełniał wymagania szybko rozwijającego się polskiego przemysłu, np. przemysłu chemicznego.



Jak dodał polsko-japońskie rozmowy dotyczące budowy reaktora trwają od kilku lat. Wiceminister zapewnił, że japoński reaktor wykorzystuje najnowszą, stosowaną już w Japonii technikę i jest bezpieczny dla otoczenia.

W sprawie wspólnej realizacji projektu jest porozumienie między Narodowym Centrum Badań Jądrowych i japońską Agencją Energii Jądrowej.