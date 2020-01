Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał w piątek umowę zakupu przez Polskę od USA 32 samolotów bojowych piątej generacji F-35. - Polskie siły powietrzne wchodzą na nowy etap swojego rozwoju. Dołączamy do elitarnego grona państw, które posiadają F-35, a więc samoloty stanowiące swoiste centra dowodzenia - powiedział w Dęblinie Błaszczak.

Zdjęcie Szef MON Mariusz Błaszczak podczas podpisania umowy zakupu przez Polskę od USA 32 samolotów bojowych / Jakub Kamiński /East News

- To ważny dzień dla polskiego lotnictwa wojskowego, dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, ale też dla bezpieczeństwa całej naszej części Europy - powiedział obecny w Dęblinie prezydent Andrzej Duda.

- Przystępujemy dziś do rodziny F-35, samolotów najnowszej generacji, które przenoszą lotnictwo w zupełnie nową erę zdolności obronnych i bojowych. Umowa na zakup tych maszyn to następna wielka inwestycja, która przyczynia się do zacieśnienia relacji polsko-amerykańskich - podkreślił.

Prezydent zaznaczył również, że podpisania umowa to jeden z największych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda przemawia podczas uroczystości podpisania umowy / Wojtek Jargiło / PAP

Błaszczak: Nowy etap rozwoju

- 2020 r. zaczynamy od mocnego uderzenia. Do Wojska Polskiego już za cztery lata trafią samoloty piątej generacji F-35. To samoloty, które wypełniają program modernizacyjny o nazwie Harpia - powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak.

- Mamy świetnych pilotów, to właśnie z myślą o nich została podpisana umowa na zakup samolotów F-35; z myślą o nich i z myślą o bezpieczeństwie naszej ojczyzny - dodał.

- Dziś poprzez podpisanie tej umowy, polskie siły powietrzne wchodzą na nowy etap swojego rozwoju. Dołączamy do elitarnego grona państw, które posiadają F-35, a więc samoloty stanowiące swoiste centra dowodzenia, samoloty wyróżniające się interoperacyjnością, a więc współpracujące także na przykład z systemem Patriot, który zakupiliśmy w 2018 roku, współpracujące z samolotami F-16, które posiadamy już od kilku lat, a więc gwarantujące bezpieczeństwo w naszej ojczyźnie - powiedział szef MON.

Zdjęcie Podpisanie umowy na zakup od Stanów Zjednoczonych 32 samolotów bojowych F-35 / Jakub Kamiński / East News

Morawiecki: Podniebny pancerz

W uroczystości wzięli udział także premier Mateusz Morawiecki i ambasador USA Georgette Mosbacher.

Polski premier ocenił, że F-35 to taki podniebny pancerz, który ma służyć polskim siłom zbrojnym i siłom NATO do ochrony w szczególności wschodniej flanki.

- F-35 spowoduje, że cień rosyjskiej dominacji będzie coraz dalej odsuwał się od Rzeczypospolitej i będziemy z innymi członkami NATO zdolni do coraz lepszego zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju - podkreślił Mateusz Morawiecki. - W dzisiejszym wyścigu technologicznym trzeba mieć sojuszników i czerpać doświadczenia od najlepszych - stwierdził. Dodał, że pomimo wyjścia wojsk radzieckich z Polski, nadal służył w niej poradziecki sprzęt wojskowy. Wymienił samoloty MiG-29 i Su-22, które pozostają na uzbrojeniu.

Zdjęcie Na zdjęciu: premier, prezydent, szef MON oraz ambasador USA / Zbyszek Kaczmarek / Reporter

Mosbacher chwali Polskę: Wzorcowy przykład

- Dzisiejsza ceremonia zakupu przez Polską samolotów F-35 jest dowodem siły więzi polsko-amerykańskiej - powiedziała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

- Jestem dumna z tego, co Polska i Stany Zjednoczone osiągają wspólne cele - oceniła.

Zdaniem Mosbacher, "Polskę i Stany Zjednoczone wiążą generacje rodzin i więzi międzyludzkie, które łatwiej teraz utrzymywać, bo Polacy mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz". - To nie jest relacja oparta na transakcji, to jest przyjaźń - podkreśliła.

Ambasador stwierdziła, że Polska jest wzorcowym przykładem przywództwa, jeżeli chodzi o militarną modernizację NATO. - Program modernizacji sprawia również, że interoperacyjność NATO jest w jego centrum. Pozwala polskim i NATO-wskim siłom lepiej bronić wschodniej flanki, sprawia, że Polska dołącza do kluczowego grona członków NATO, które również mają F-35, jak Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Dania oraz Norwegia - mówiła ambasador USA.



- Jesteśmy dumni, że możemy dzielić się najlepszą amerykańską technologią obronną z polskimi partnerami, wspierając wspólne cele obronne - oświadczyła.

Mosbacher podkreśliła, że zakup przez Polskę samolotów F-35 wyznacza nie tylko nową jakość w zdolnościach obronnych, ale pokazuje też silną relację polsko-amerykańską. Jak stwierdziła, relacja ta dotyczy wartości, wolności oraz historii.

Zdjęcie Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher przemawia podczas uroczystości podpisania umowy na zakup 32 wielozadaniowych samolotów F-35 dla Sił Powietrznych RP / Wojtek Jargiło / PAP

Kontrakt na 4,6 mld dolarów

F-35 jest określany jako samolot piątej generacji ze względu na wielozadaniowość, obniżoną wykrywalność przez radary - dzięki specjalnemu kształtowi kadłuba, mieszczącego zamknięte komory na uzbrojenie, skrzydeł i usterzenia oraz rozbudowane zdolności do odbierania i dostarczania informacji innym systemom uzbrojenia.

Wartość kontraktu - jak podało MON - to 4,6 mld dol. Polska kupuje 32 maszyny tego typu wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Według producenta - koncernu Lockheed Martin - pierwsze maszyny służyłyby do szkolenia w USA, w Polsce znalazłyby się w 2026 r.

O przygotowanie oferty 32 samolotów F-35, Polska wystąpiła do USA w maju ubiegłego roku. We wrześniu Kongres wyraził zgodę na ich sprzedaż Polsce.