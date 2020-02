31,3 proc. Polaków uważa, że Polska w ciągu 10 lat może opuścić Unię Europejską - wynika z najnowszego sondażu SW Research dla rp.pl. Przeciwnego zdania jest 46 proc. respondentów.

Wielka Brytania punktualnie o godz. 23 czasu londyńskiego, a o północy czasu środkowoeuropejskiego w nocy z piątku na sobotę oficjalnie przestała być członkiem Unii Europejskiej. To jednak nie kończy procesu brexitu. Zjednoczone Królestwo weszło bowiem w 11-miesięczny okres przejściowy, w czasie którego będą odbywać się negocjacje w sprawie przyszłych relacji między Wielką Brytanią a UE, przede wszystkim tych handlowych.

Przed kilkoma dniami, jak donosiły media, na pożegnalnej konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim, Nigel Farage, nazywany "ojcem brexitu" stwierdził, że jest przekonany, że po Wielkiej Brytanii to właśnie Polska opuści UE.

O ewentualne rozstanie Polski z UE był pytany w sobotę w Porannej rozmowie RMF FM prezydencki minister Andrzej Dera. Na pytanie, czy Polska będzie następna, odpowiedział: "Nie, myślę że nie".

Co na ten temat sądzą Polacy?

"Czy Polska w ciągu najbliższych 10 lat może opuścić UE?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl .

Zdaniem 31,3 proc. ankietowanych, jest to możliwe. 46 proc. respondentów odpowiedziało, że "nie". Zdania w tej sprawie nie miało 22,7 proc. ankietowanych.

Jak komentuje dla "Rzeczpospolitej" Piotr Zimolzak z SW Research, częściej w pozostanie Polski w UE wierzą osoby do 24 lat, a także badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym oraz średnim i badani o dochodzie od 3001 do 5000 zł netto. Także najczęściej są o tym przekonani ankietowani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców.

Sondaż przeprowadzono w przededniu brexitu.

