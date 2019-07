Polska pielgrzymuje. Powstała nawet specjalna aplikacja

Polskie pielgrzymki są fenomenem na skalę Europy i świata. W ubiegłym roku w Polsce do miejsc świętych pielgrzymowało siedem milionów pątników. Tylko na Jasną Górę przybyło ponad cztery miliony pielgrzymów.

Zdjęcie Pielgrzymi idący na Jasną Górę; zdj. ilustracyjne /Karol Porwich/East News /East News

Paulin, ojciec Marek Tomczyk, organizator Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, powiedział Polskiemu Radiu, że w ostatnich latach pielgrzymuje coraz więcej Polaków.

"Od wielu wieków pielgrzymują rodacy w naszej ojczyźnie. Oczywiście inaczej to wyglądało w okresie zaborów, inaczej w okresie wojny, inaczej w okresie komunizmu, trudnych lat osiemdziesiątych, inaczej jest teraz. Możemy powiedzieć, że liczba pielgrzymów utrzymuje się na podobnym poziomie z tendencją wzrostową w ostatnich latach" - powiedział ojciec Marek Tomczyk. Dodał, że w ubiegłym roku na Jasną Górę przybyło 255 pielgrzymek pieszych.

By ułatwić pielgrzymowanie, powstała specjalna aplikacja na telefon. Informuje ona między innymi o trasie pielgrzymki, ewentualnych utrudnieniach, zmianach pogody, zawiera materiały przydatne do podjęcia pielgrzymowania duchowego.



Prezes zarządu Cyfrowa Polska Michał Kanownik, powiedział Polskiemu Radiu, że coraz więcej grup korzysta z tego udogodnienia. "Przeszkoliliśmy wszystkie diecezji z Polsce, jak jej używać, jak budować kontent, jak takie pielgrzymki, co najmniej 28 pielgrzymek będzie korzystało z aplikacji na trasach jasnogórskich pielgrzymek w tym roku, kolejne się zgłaszają" - powiedział Michał Kanownik.



Najwięcej pielgrzymek na Jasną Górę przybywa 15 sierpnia - na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 26 sierpnia - w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.



6 sierpnia z kościoła ojców paulinów w Warszawie wyruszy 308. Warszawska Pielgrzymka Piesza. W tym roku towarzyszy jej hasło "Jasnogórska Matka Życia", w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.