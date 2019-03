Polskie Linie Lotnicze LOT uziemiają samoloty Boeing 737 MAX 8. Jednocześnie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamknął polską przestrzeń powietrzną dla tychże samolotów.

Zdjęcie Boeing 737 MAX 8 - LOT /Fot. Stanislaw Kowalczuk /East News

- Zdecydowałem o zamknięciu polskiej przestrzeni powietrznej dla samolotów Boeing 737 MAX 8 - poinformował PAP w Madrycie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson. Spodziewa się on, że w ciągu godziny cała przestrzeń powietrzna nad Europą zostanie zamknięta dla tych maszyn.

Jak przekazał, decyzję swoją przesłał do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), która zarządza polską przestrzenią powietrzną.

"Oznacza to, że po otrzymaniu decyzji od ULC, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamyka naszą przestrzeń dla tych samolotów. Analogiczne działania nastąpiły już na terenie Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Spodziewamy się, że w ciągu godziny zostanie zamknięta cała przestrzeń powietrzna nad Europą dla tego typu samolotów" - powiedział.

Prezes ULC dodał, że decyzja została podjęta na podstawie konsultacji z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Eurocontrol.



Samoloty Boeing 737 MAX 8 na polskich lotniskach zostają uziemione

- Wszystkie samoloty Boeing 737 MAX 8 znajdujące się na polskich lotniskach zostają uziemione - poinformował we wtorek w Madrycie p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Janusz Janiszewski. Dodał, że decyzja zapadła po postanowieniu Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

"Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Lotnictwa Cywilnego określające decyzję co do działalności operacyjnej Boeingów 737 MAX 8. W wyniku tej decyzji wszystkie samoloty znajdujące się na polskich lotniskach zostają uziemione, co oznacza, że nie mogą wykonywać swoich lotów" - powiedział Janiszewski.

Dodał, że na razie nie określono dokładnie, jak długo decyzja ta będzie obowiązywała.

Janiszewski wyjaśnił, że samoloty B737 MAX 8, które przelatują nad polską przestrzenią powietrzną, muszą jak najszybciej wylądować na najbliższym lotnisku, albo zmienić trasę i przelecieć przez przestrzeń, gdzie można wykonywać operacje lotnicze tego typu maszynami.

PAŻP przekazała, że po decyzji ULC w dwóch przypadkach Agencja odmówiła wydania zgody na wlot samolotów typu Boeing 737 MAX 8 w polską przestrzeń powietrzną. Pierwszy dotyczył maszyny, która miała lecieć z Wilna, a drugi - samolotu z Kopenhagi.

LOT wprowadza tymczasowy zakaz dla samolotów Boening 737 MAX 8

Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o tymczasowym zawieszeniu wykonywania lotów samolotami Boeing 737 MAX 8 - poinformował we wtorek na konferencji prasowej rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki.

"W związku z pojawiającymi się informacjami, decyzjami kolejnych agencji lotniczych na świecie i w Europie, LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu wykonywania lotów samolotami Boeing 737 MAX 8 do odwołania" - powiedział Kubicki.

Wyjaśnił, że rejsy, które były zaplanowane tym typem samolotu, będą wykonywane innymi typami maszyn.

"Można się spodziewać niewielkich utrudnień, jeśli chodzi o połączenia. Dzisiaj LOT odwołał dwa rejsy - do Brukseli i Amsterdamu. Już od jutra będą samoloty, które zastąpią 'maksy', więc wystarczą do obsługi naszych połączeń" - powiedział Kubicki.

Firma Boeing zapewnia, że ma pełne zaufanie do tego modelu

Firma Boeing oświadczyła we wtorek, że ma "pełne zaufanie" do bezpieczeństwa samolotu 737 MAX, mimo że od października doszło do dwóch katastrof tego typu maszyn, a kolejne państwa podejmują decyzje o ich uziemieniu lub zamknięcia dla nich swojej przestrzeni powietrznej.

"Rozumiemy, że agencje regulacyjne i klienci podjęli decyzje, które, jak uważają, są najwłaściwsze dla ich rodzimych rynków" - napisano w oświadczeniu Boeinga, przypominając jednocześnie, że amerykański Federalny Urząd Lotnictwa "nie zarządził żadnych dalszych działań w tej sprawie i na podstawie obecnie dostępnych informacji nie mamy żadnych podstaw do wydawania nowych zaleceń operatorom".

W niedzielę Boeing 737 MAX 8 linii Ethiopian Airways rozbił się kilka minut po starcie z lotniska w Addis Abebie. W katastrofie zginęły wszystkie 157 osób znajdujących się na pokładzie. Była to druga katastrofa tego modelu samolotu - który wszedł do komercyjnego użytku niespełna dwa lata temu - w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Pod koniec października 2018 r. taki sam samolot rozbił się w Indonezji.

W reakcji na niedzielną katastrofę szereg państw i linii lotniczych zdecydowało o uziemieniu tego typu samolotów bądź zamknięciu dla nich swojej przestrzeni powietrznej. Zamknięcie przestrzeni powietrznej ogłosiły we wtorek po południu władze Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Irlandii, Holandii oraz Polski, a uziemienie samolotów - Austrii i linie Norwegian Air oraz Icelandair. Jeśli chodzi o państwa i linie pozaeuropejskie, to o uziemieniu modelu 737 MAX zdecydowały m.in. Chiny, Indonezja, Australia, Malezja i Singapuru, a także przewoźnicy Argentyny, Brazylii, Meksyku, Indii, RPA i Maroka.

Niedzielna katastrofa, a także kolejne decyzje władz lotniczych i linii o wstrzymaniu użytkowania tego typu samolotów spowodowały znaczącą przecenę akcji amerykańskiego koncernu - w poniedziałek straciły one na wartości ponad 5 proc., a we wtorek do południa czasu nowojorskiego - kolejne 7 proc.