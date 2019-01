Pomagał innym. Teraz sam potrzebuje pomocy

Robert Matraszek z zawodu jest lekarzem. 13 lutego 2015 r. zasłabł podczas dyżuru na Oddziale Intensywnej Terapii. Po badaniach okazało się, że początkowe stadium choroby nowotworowej mózgu, w połączeniu ze stresem, intensywną pracą umysłową oraz zmęczeniem fizycznym przyniosły efekt w postaci obrzęku mózgu i utraty świadomości. Jak sam mówi - miał szczęście, bo glejak był jeszcze niewielki. Do tej pory sam pomagał. Teraz to on potrzebuje pomocy. Brakuje tak niewiele.

Jak sam o sobie pisze - w życiu od zawsze kieruje się życzliwością i szacunkiem dla drugiego człowieka. "Moi przyjaciele zwykli żartować, że do ubrania powinienem mieć przyczepioną plakietkę: 'Robert - chętnie pomogę'" - czytamy na stronie Siepomaga.pl .



Z zawodu jest lekarzem, specjalistą Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu w Staszowie.

Walka z chorobą trwa już prawie cztery lata. W kwietniu 2015 roku pan Robert przeszedł pierwszą operację usunięcia guza płata skroniowego mózgu. Po operacji przeszedł radioterapię, czyli rutynowe leczenie stosowane w Polsce w leczeniu glejaka. Niestety, bezpośrednio po zakończeniu chemioterapii, badanie rezonansem magnetycznym wykazało wznowę.

W lutym 2016 odbyła się operacja usunięcia wznowy w obrębie płata skroniowego. Od tamtej pory rozpoczęło się szukanie pomocy za granicą, a od 2016 roku pan Robert leczy się w prywatnej berlińskiej klinice.



"Przyjmuję leki, które mają powstrzymać rozwój choroby. W okresie od lutego 2016 do listopada 2018 rozwój choroby był skutecznie powstrzymywany. Niestety w listopadzie 2018 agresja glejaka przemogła działanie leków i doszło do kolejnej, drugiej już wznowy" - czytamy na stronie Siepomaga.pl .



11 grudnia odbyła się trzecia operacja i udało się usunąć guza w całości. Dotychczas pan Robert wraz z żoną sami pokrywali koszty leczenia w berlińskiej klinice. Jednak obecnie, jedyną metodą, która może pomóc w całkowitym wyleczeniu jest immunoterapia stosowana w Niemczech w Centrum Immunoterapii Nowotworów w Kolonii.



"Zwracam się o pomoc do życzliwych ludzi, których w Polsce nie brakuje. Jest to dla nas sytuacja zupełnie nowa, ponieważ dotychczas to my staliśmy po tej drugiej stronie - jako ludzie pomagający osobom szukającym pieniędzy na leczenie. Nie przypuszczałem, że znajdę się w takiej sytuacji, ale życie niesie ze sobą niespodzianki, nie zawsze przyjemne - dlatego proszę o pomoc. Moja żona Małgosia i dzieci. Magda i Rafał, dają mi siłę i motywację do walki z chorobą - mam dla kogo żyć" - pisze pan Robert.

