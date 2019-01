Zarząd regionu pomorskiego Platformy Obywatelskiej udzielił w poniedziałek poparcia Aleksandrze Dulkiewicz w wyborach na prezydenta Gdańska. Zarząd wezwał też członków partii do aktywnego udziału w kampanii wyborczej kandydatki.

Zdjęcie Aleksandra Dulkiewicz /Jan Dzban /PAP

Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska odbędą się 3 marca; rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Jest to wynikiem wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dulkiewicz, która obecnie pełni obowiązki prezydenta Gdańska, zapowiedziała już, że wystartuje w wyborach 3 marca. Była ona wiceprezydentem miasta od 2017 r.

O treści uchwały przyjętej w poniedziałek przez zarząd regionu pomorskiego Platformy Obywatelskiej poinformował PAP dyrektor biura zarządu Piotr Skiba.

"Zarząd jednogłośnie udzielił poparcia kandydatce na prezydenta miasta Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz oraz wezwał członków Platformy Obywatelskiej w Gdańsku, i nie tylko, do aktywnego udziału w kampanii wyborczej" - powiedział PAP Skiba.

Przypomniał, że rejestracja na kandydata w wyborach wymaga zebrania 3 tysięcy podpisów. Między innymi w ich zbiórce mają pomóc Dulkiewicz członkowie Platformy Obywatelskiej. Informując przed kilkoma dniami o podjęciu decyzji ws. startu w wyborach na prezydenta Gdańska Dulkiewicz zapowiedziała, że będzie kandydowała z listy stowarzyszenia "Wszystko dla Gdańska", które zostało założone przez Pawła Adamowicza. To pod szyldem tej organizacji Adamowicz wystartował - z sukcesem - w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Dulkiewicz wspierała go w staraniach o prezydenturę i w związku z tym zawiesiła swoje członkostwo w PO, do której to partii należała od lat.

Poza Dulkiewicz start w wyborach do fotela prezydenta Gdańska ogłosili już Piotr Walentynowicz - wnuk legendarnej działaczki "Solidarności" Anny Walentynowicz i radny w klubie PiS Rady Miasta Gdańska w kadencji 2014-18, reżyser Grzegorz Braun oraz 44-letni bezrobotny Andrzej Kania. Ten ostatni powiedział lokalnym mediom, że "chce reprezentować zwykłych ludzi, gdańszczan, którzy osiągają niskie dochody"; zapowiedział, że "zarejestruje komitet wyborczy partii Alternatywa Społeczna".