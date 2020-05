Kara dożywotniego więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o zabójstwo kobiety, której rozkawałkowane ciało znaleziono w czwartek w lesie we wsi Piotrowo k. Nowego Dworu Gdańskiego (Pomorskie). Podejrzany przyznał się do winy.

"Podejrzany, w wieku ok. 20 lat, przyznał się do zarzutu zabójstwa. Złożył obszerne wyjaśnienia. Będą one teraz weryfikowane innymi czynnościami procesowymi, żeby potwierdzić ich prawdziwość" - powiedział Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla Patryka D.

Śledczy nie podają na razie tożsamości ofiary. "Potrzebne są jeszcze badania porównawcze kodu DNA" - dodał Duszyński.

Według nieoficjalnych informacji jedna z hipotez śledczych zakłada, że odkryte ciało to prawdopodobnie zaginiona na początku marca 23-letnia kobieta spod Łomży, która w ostatnim czasie mieszkała na warszawskiej Białołęce. Dziewczyna miała wyjechać do swojego byłego chłopaka mieszkającego w Nowym Dworze Gd., a potem zniknęła.