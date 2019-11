"Nadia jest już w trzeciej klasie i coraz trudniej pokonywać jej schody w szkole, ponieważ nie może zginąć dobrze prawej nóżki. Dzieci patrzą ukradkiem, czasami pokazują palcami. Córeczka zagryza zęby, bo musi, a mnie serce łamie się na pół..." - pisze pani Mirosława. Mama 9-letniej Nadii prosi o pomoc w zebraniu środków na zabieg wydłużenia prawej nóżki dziewczynki, którego przeprowadzenie możliwe jest w Paley Institute w USA.

Zdjęcie 9-letnia Nadia /https://www.siepomaga.pl/nadiakszczotek /

9-letnia dziś Nadia urodziła się ze zbyt krótkimi kościami udowymi. Dwa lata temu przeszła dwie skomplikowane operacje w Paley Institue w Stanach Zjednoczonych. Po zabiegu pięć miesięcy spędziła w gipsie od pasa w dół.



"Dr Paley to światowej sławy amerykański ortopeda, który podejmuje się leczenia najbardziej skomplikowanych przypadków. Jeśli on by nie pomógł Nadii, to nie pomógłby jej nikt" - mówi pani Mirosława.



Teraz czeka ją kolejna operacja w USA.



Dziewczynka cztery razy w tygodniu uczęszcza na rehabilitację, finansowaną zarówno przez NFZ jak i prywatnie. "Do tego jeszcze mnóstwo ćwiczeń w domu, żeby nóżki były dobrze przygotowane do operacji, a mięśnie jak najbardziej elastyczne" - opowiada mama dziewczynki.



W ostatnim czasie dziecko zaczęło mocno rosnąć, od czerwca aż 5,5 cm i mierzy już 117,5 cm. "Ten wzrost, który w zwyczajnych warunkach bardzo by nas ucieszył, tutaj tylko powoduje kolejne zmartwienia. Im córeczka wyższa, tym wada jeszcze bardziej daje o sobie znać..." - mówi pani Mirosława.



