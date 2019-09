W ciągu 18 lat funkcjonowania programu 500 plus rodzina z trójką dzieci otrzyma 324 tys. złotych - powiedziała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Przy czwórce dzieci to jest znacznie powyżej 400 tys. złotych. - To są olbrzymie kwoty - dodała.

Bożena Borys-Szopa powiedziała w TVP Info, że resort rodziny "pokusił się o obliczenia", z których wynika, że w ciągu 18 lat funkcjonowania programu 500 plus rodzina z trójką dzieci otrzyma od państwa 324 tys. złotych. "Przy czwórce dzieci to jest znacznie powyżej 400 tys. złotych" - dodała.

Oceniła jednocześnie, że programy społeczne, które kierują pieniądze do rodzin - m.in. 500 plus lub 300 plus na wyprawkę szkolną to są "olbrzymie kwoty", które "stanowią w budżetach rodzinnych pokaźne kwoty".

Szefowa resortu rodziny przekonywała także, iż polskie rodziny bardzo dobrze odbierają ten program. Przekonują ją o tym - mówiła - Polacy na tysiącach spotkań, które "są za chyba wszystkimi ministrami tego rządu, a przede wszystkim za premierem".

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o "500 plus" na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Z kolei świadczenie z programu "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Od 1 sierpnia o świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Od początku lipca wnioski na oba programy można składać drogą elektroniczną: za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wnioski można składać także drogą papierową: w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.