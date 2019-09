Ponad 540 tys. zł uzbierali internauci dla 99-letniej okradzionej kobiety

Aż 540 tys. zł w ciągu dwóch dni wpłacili internauci na rzecz 99-letniej Ewy Bebek z Bielska-Białej, która została okradziona. Kilka dni temu złodzieje zabrali z jej mieszkania ok. 4 tys. zł, które były oszczędnościami jej życia.

Starsza pani została okradziona w miniony piątek. Rzecznik bielskiej policji asp. szt. Roman Szybiak powiedział w środę, że sprawcy zadzwonili do mieszkania.



"Oznajmili, że są pracownikami spółdzielni odpowiedzialnymi za remont rur. Kobieta, nie spodziewając się niczego złego, wpuściła ich. Weszli razem do łazienki. Kobieta i mężczyzna podający się za pracowników spółdzielni zagadywali seniorkę. W tym czasie prawdopodobnie trzecia osoba spenetrowała mieszkanie" - opowiedział.

Łupem złodziei padły wszystkie oszczędności seniorki - cztery tysiące złotych.

Po nagłośnieniu sprawy w pomoc 99-latce zaangażowała się bielska Fundacja Serca dla Maluszka. Dzięki pierwszym wpłatom został otwarty rachunek w sklepie, by seniorka mogła się zaopatrzyć w podstawowe produkty. Opłacony zostanie również czynsz.

Zbiórkę rozpoczęto we wtorek 10 września. W środę ok. godz. 18 Fundacja poinformowała, że na koncie pani Ewy jest już ponad 440 tys. zł. Równolegle ruszyła druga zbiórka na Pomagam.pl, gdzie ustawiono początkowo ustawiono cel na 4 tys. zł. Teraz cel to już 100 tys., a na koncie pani Ewy jest ponad 99 tys. zł.



Jak informują Wirtualne Media Ewa Bebek nie chce jednak pieniędzy ponieważ boi się, że znów zostanie okradziona. W Fundacji zdecydowano, że kobieta otrzyma wsparcie rzeczowe.



Jest to m.in. otwarty rachunek w sklepie spożywczym, w którym pani Ewa robi codzienne zakupy. Z zebranych pieniędzy zostanie przeprowadzony remont jej mieszkania, będzie opłacony czynsz a także zostanie zorganizowana opieka zdrowotna (m.in. wizyta u protetyka, aparat słuchowy). Kobieta doczeka się też prawdopodobnie altanki w ogródku, o której od dawna marzy.