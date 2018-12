72 proc. nastolatków doświadczyło co najmniej jednej formy krzywdzenia - wynika z badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Aż 7 proc. nastolatków było wykorzystywanych seksualnie, tyle samo podjęło próbę samobójczą, a 16 proc. się okaleczało.

W czwartek Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) zaprezentowała wyniki tegorocznej "Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci".

Z badań wynika, że 72 proc. nastolatków doświadczyło co najmniej jednej z form krzywdzenia. Najczęściej były to: przemoc rówieśnicza (57 proc.), przemoc ze strony bliskich dorosłych (41 proc.), przestępstwa "konwencjonalne" (32 proc.), obciążające doświadczenia seksualne (20 proc.), wiktymizacja pośrednia (13 proc.), wykorzystywanie seksualne (7 proc.) i zaniedbanie fizyczne (6 proc.).

Co szósty polski nastolatek okaleczał się, a 7 proc. badanych podjęło próbę samobójczą. Częściej zachowania autodestrukcyjne wykazywały dziewczęta - 23 proc. z nich okaleczało się (u chłopców ten odsetek wynosił 8 proc.), a 10 proc. próbowało się zabić (3 proc. chłopców).

"Ten wynik niepokoi, tym bardziej że w Polsce jest utrudniony dostęp do pomocy psychiatrycznej dla dzieci. Wiemy, że są takie miejsca, w których dzieci w kryzysie nawet rok czekają na wizytę u specjalisty" - zauważyła współautorka raportu Joanna Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Najczęstsza kategoria

Najczęstszą kategorią krzywdzenia jest przemoc rówieśnicza, której badani doświadczyli głównie w formie przemocy fizycznej (42 proc.) i psychicznej (29 proc.).

Współautorka badania Katarzyna Makaruk z FDDS zwróciła uwagę, że ofiarami przemocy rówieśniczej dwa razy rzadziej stają się dzieci mające wsparcie innej osoby. "Dobre relacje nie tylko wspierają rozwój młodych ludzi, ale też mogą być tarczą ochronną" - podkreśliła.

Przemoc a bliscy

Przemocy ze strony bliskich dorosłych doświadczyło 41 proc. młodych ludzi. Co trzeci nastolatek był ofiarą przemocy fizycznej (33 proc.), a co piąty - przemocy psychicznej (20 proc.). Co piąty nastolatek w wieku 13-17 lat miał obciążające doświadczenia seksualne, takie jak słowna przemoc seksualna, werbowanie do celów seksualnych w Internecie czy ekshibicjonizm.

Badanie wykazało, że nastolatkowie, których członkowie rodziny nadużywali alkoholu, pięciokrotnie częściej doświadczali przemocy ze strony bliskich dorosłych i trzykrotnie częściej przemocy ze strony rówieśników oraz wykorzystywania seksualnego. Dzieci, które mieszkały z osobą nadużywającą alkoholu, dwa razy częściej miały również inne obciążające doświadczenia seksualne.

Włodarczyk zwróciła uwagę, że poza nadużywaniem alkoholu czynnikami zwiększającymi ryzyko doświadczenia przez dziecko krzywdzenia są problemy psychiczne domownika i zażywanie narkotyków. "Niektórych kategorii krzywdzenia częściej doświadczają też dzieci uczęszczające do szkół w mieście" - dodała.

O badaniu

Inicjatorem badania "Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci" jest FDDS. Badanie przeprowadzono w październiku i listopadzie 2018 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1155 uczniów w wieku 11-17 lat. Projekt współfinansowano ze pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.