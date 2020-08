Ponad pięć tysięcy dzików ma zostać odstrzelonych. Są protesty

Czy do końca roku zostanie odstrzelonych 5178 dzików w województwie lubelskim? Służby odpowiedzialne za walkę z ASF twierdzą, że nie ma innej możliwości. Organizacje ekologiczne przekonują jednak, że to nie rozwiąże problemu.

Zdjęcie Dzik, zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

- W ubiegłym roku też przeprowadzono sanitarny odstrzał dzików. A ASF jak się rozwijał, tak się rozwija - mówi na łamach "Kuriera Lubelskiego" Krzysztof Gorczyca, prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka.

Reklama

W akcję mają być zaangażowani nie tylko myśliwi, ale też żołnierze, policjanci i strażacy - czytamy.



Gazeta przypomina, że od początku roku w regionie odnotowano już 44 ogniska wirusa, choć w ubiegłym tygodniu mówiło się o 38. Sytuacja jest na pewno gorsza od tej sprzed roku. - W całym ubiegłym roku mieliśmy 584 "dodatnie" dziki - mówi wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski.

Chodzi o takie, u których stwierdzono ASF, zarówno wśród padłych, jak i odstrzelonych zwierząt. - W tym roku już teraz mamy ich ponad 600 - dodaje Piotrowski.



Dlatego wojewoda lubelski Lech Sprawka wydał rozporządzenie o odstrzale 5178 dzików. W tym 25 - w Poleskim i 22 w Roztoczańskim Parku Narodowym.

- Odstrzał to nie jest żadna metoda. Dziki nie przychodzą do chlewni i nie kichają na świnie. ASF przenoszą ludzie, w tym także myśliwi. Dlatego jedyną skuteczną metodą jest stosowanie się do zasad bioasekuracji - uważa Krzysztof Gorczyca.