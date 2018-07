Poprawiają się warunki na szlakach w Tatrach. Woda w stawach i potokach, wraca do swojego pierwotnego poziomu. Z powodu ulew w ostatnich dniach wiele tras zostało zniszczonych.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Michal Wozniak /East News

Tatrzański Park Narodowy w komunikacie ostrzega, że wszystkie szlaki w strefie reglowej są mokre, śliskie, błotniste, w wielu miejscach płyną jeszcze strumienie i stoją kałuże.



Reklama

Zamknięty pozostaje m.in. szlak z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich, szlak z Brzezin do Murowańca, szlak z Rusinowej Polany na Polanę pod Wołoszynem i szlak z Wodogrzmotów Mickiewicza na Psią Trawkę i dalej na Cyrhlę.



Droga Oswalda Balzera z Zakopanego do Palenicy Białczyńskiej, skąd turyści wyruszają nad Morskie Oko, na odcinku od Brzezin do Zazadniej jest zamknięta. Wyznaczono objazd przez Bukowinę Tatrzańską.



Ratownicy TOPR przypominają, że przed wyjściem w góry należy koniecznie sprawdzić prognozę pogody, a do wędrówki się przygotować: odpowiednio się ubrać i tak zaplanować wycieczkę, by wrócić przed zmrokiem. Trasę dostosować do warunków pogodowych i swoich umiejętności.