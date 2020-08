W Gdańsku odbywają się obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność". W pierwszych uroczystościach biorą udział m.in. prezydent oraz premier. Z kolei w uroczystościach organizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności udział biorą m.in. były przewodniczący NSZZ "Solidarność" i były prezydent Lech Wałęsa oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Zdjęcie Lech Wałęsa podczas uroczystości w Gdańsku / Adam Warżawa /PAP

Rano odbyła się uroczystość odsłonięcia trzech tablic pamiątkowych poświęconych działaczom Wolnych Związków Zawodowych: Aliny Pienkowskiej-Borusewicz, Magdaleny Modzelewskiej-Rybickiej i Jana Koziatka. W uroczystości udział wwzięli m.in. prezes IPN Jarosław Szarek oraz były opozycjonista Bogdan Borusewicz.

W ramach uroczystości w poniedziałek rano marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w Europejskim Centrum Solidarności z byłym przewodniczącym NSZZ "Solidarność", byłym prezydentem Lechem Wałęsą. O godz. 10 odbyło się symboliczne otwarcie Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Europejskie Centrum Solidarności (ECS) organizuje dziś Forum Obywatelskie z udziałem Lecha Wałęsy, marszałka Senatu, samorządowców, w tym prezydentów Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Sopotu, oraz opozycjonistów z okresu PRL - Bogdana Borusewicz, Bogdana Lisa, Władysława Frasyniuka, Zbigniewa Janasa, Bożeny Grzywaczewskiej. Również w ECS odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej komisji kultury i środków przekazu poświęcone m.in. tablicom z 21 postulatami MKS z sierpnia 1980 roku.

Główne obchody

Z kolei o godz. 15 na gdańskim placu Solidarności rozpoczęły się główne obchody z udziałem najważniejszych osób w państwie.

W przemówieniu prezydent Andrzej Duda dziękował "tym, którzy wtedy do wolności zdecydowanie parli, nie bojąc się prześladowań". "Te wielkie nazwiska, które pamiętamy: Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Henryk Wujec, Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Borusewicz, Krzysztof Wyszkowski".

Prezydent zaznaczył, też że dziękuje każdemu, kto wówczas strajkował.

Andrzej Duda powiedział także, że "Solidarność" przyniosła wolność Europie za Zależną Kurtyną, nie tylko Polsce. Dodał, że to "Solidarność" stworzyła wówczas Polskę oraz "tworzy ją nadal". Prezydent podziękował także za wsparcie Związku dla Białorusi.

Na koniec swojego przemówienia prezydent, życzył "Solidarności", by "trwała na zawsze na straży godności i praw pracowniczych". "Niech żyje Solidarność" - dodał.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Przemówienie premiera

Podczas uroczystości głos zabrał także premier.

"Ideały solidarnościowe przechowaliśmy nie jako muzealne eksponaty, ale jako wartości określające standard w życiu publicznym, swoisty wzór, do którego aspirujemy" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

"Tamta 'Solidarność', która wówczas wybuchła, jest dzisiaj z nami" - przekonywał. To, jak dodał, "niedokończony" wielki projekt.

"'Solidarność' to nie tylko dzieje naszych ostatnich 40 lat, które dzisiaj świętujemy. Ale to także wyznacznik i azymut na kolejne 40 lat" - powiedział Morawiecki. ""Solidarność" to nie tylko lekcja historii, "Solidarność" to także wielkie zadanie, wielkie nasze zobowiązanie na lata przed nami, kadencje i pokolenia" - dodał.

"Solidarność", jak podkreślał, "to nasz największy ideał, to nasza perła". "W zgodzie z tymi ideałami chcemy żyć, one wyznaczają kierunek naszemu rządowi, naszemu narodowi, one jednocześnie określają sens życia i istotę polskości" - mówił. "Niech żyje Solidarność, niech żyje Polska" - mówił premier.

"Czasami mówimy o tamtych dniach, o 31 sierpnia, że to był wybuch solidarności i jest w tym dużo prawdy. Bo był w tamtym wybuchu ten ogień, o którym pisał Mickiewicz, że go sto lat nie wyziębi. Był ogień, była wiara, nadzieja, że mogą się odmienić losy naszego kraju" - powiedział premier.

Premier o zmarłych działaczach "Solidarności"

Według Morawieckiego powiedzieć o Solidarności, że to był jedynie związek zawodowy, "to zdecydowanie za mało powiedzieć". "Powiedzieć nawet o Solidarności, że to był ruch społeczny, to też dalece nie wszystko" - zaznaczył.

"Solidarność to największy, najpiękniejszy, wyjątkowy w swojej charakterystyce ruch społeczno-narodowy w historii całego świata, ruch, który miał na celu wywalczenie godnego życia w niepodległym suwerennym państwie. I od samego początku te cele przyświecały wszystkim, wielu działaczom, sympatykom, wielu, o których dziś nie pamiętamy, tych anonimowych ludzi często. Trzeba dziś przywołać. Jak Tadeusz Szczudłowski, który tu zawiesił krzyż, który miał być kamieniem węgielnym pod przyszły pomnik pomordowanych stoczniowców z 1970 roku. I wielu innych" - mówił Morawiecki.

Podkreślił, że trzeba pamiętać o przywódcach, "którzy już odeszli, a na których barkach Solidarność budowała się". "Jak Anna Walentynowicz, jak prezydent Lech Kaczyński. (...) Jak Henryk Wujec, który dwa tygodnie temu odszedł, obrońca praw robotników jeszcze z czasu przed Solidarnością" - powiedział.

"Ale także chcę podziękować dziś tym, którzy tu są - Andrzejowi Kołodziejowi, pani Joannie i Andrzejowi Gwiazdom. Dziękujemy wam za waszą wiarę, siłę, wytrwanie, bohaterstwo tamtych lat. Ale też dziękuję wam za waszą wiarę i patriotyzm, że Polska może być lepsza przez ostatnie 30 lat" - podkreślił premier.

Wiec solidarności z Białorusinami

W poniedziałek wieczorem w Filharmonii Bałtyckiej odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody Europejskiego Poety Wolności oraz premiera opery "Ahat Ili. Siostra bogów". Zwieńczeniem poniedziałkowych obchodów, organizowanych przez gdański ratusz, będzie wiec solidarności z Białorusinami, który rozpocznie się o godzinie 20:00 przy historycznej Bramie nr 2 na Placu Solidarności.

Podpisanie Porozumień Sierpniowych

40 lat temu o godz. 17 w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski; delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury; przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie.

Porozumienie, które podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.