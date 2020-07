Porozumienie i Solidarna Polska popierają racjonalizację struktury rządu

Zarówno Porozumienie jak i Solidarna Polska popierają pomysł, żeby zracjonalizować strukturę rządu - powiedział w piątek (24 lipca) w Lublinie lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Zdjęcie Jarosław Gowin /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter

"W tej chwili toczą się rozmowy przede wszystkim programowe. Powołaliśmy zespół, który przygotowuje także nową strukturę rządu, dostosowaną do wyzwań związanych z epidemią i globalnym kryzysem gospodarczym. Resortów będzie mniej, dzięki temu będziemy chcieli wyrwać się z tego, co nazywane jest 'klątwą resortowości', czyli zbyt sztywnych podziałów, tych barier, które utrudniają sprawne funkcjonowanie administracji rządowej" - powiedział Gowin na konferencji prasowej.

"Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia personalne, na razie o tych sprawach w ogóle nie rozmawiamy. Najpierw priorytety programowe, potem dostosowana do nich nowa struktura, a na końcu decyzje personalne" - dodał były wicepremier. Zapytany, czy Porozumienie zgodzi się na to, aby polityk tego ugrupowania kierował tylko jednym resortem, Gowin odparł, że będzie to przedmiotem osobnych ustaleń.

"Zarówno Porozumienie jak i Solidarna Polska, obie partie popierają ten pomysł, żeby zracjonalizować strukturę rządu. Natomiast to, jakie resorty i ile przypadną poszczególnym partiom Zjednoczonej Prawicy, to będzie przedmiot jeszcze osobnych ustaleń" - zapowiedział.

Gowin nie odpowiedział na pytanie, czy chce wrócić do rządu. "Wszystkie decyzje personalne odłożone są na czas, gdy będzie jasne jaki mamy program i jaka struktura rządu" - powtórzył

Zmiany na Mazowszu

Polityk był też pytany o plany związane ze zmianami podziału administracyjnego kraju. "Bierzemy poważnie pod uwagę wydzielenie Warszawy i obwarzanka okołowarszawskiego z województwa mazowieckiego. To jest podyktowane przede wszystkim skuteczniejszym, bardziej równomiernym, bardziej efektywnym wykorzystaniem funduszy unijnych" - odpowiedział.

"Natomiast pomysł powołania 49 województw nie jest rozważany poważnie. Mogę powiedzieć, że jako Porozumienie bylibyśmy takiej propozycji zdecydowanie przeciwni" - dodał.

Resorty Porozumienia o Solidarnej Polski

Obecnie przedstawiciele Porozumienia stoją na czele dwóch resortów: rozwoju (kierowanym przez wicepremier Jadwigę Emilewicz) oraz nauki i szkolnictwa wyższego (Wojciech Murdzek), natomiast politycy Solidarnej Polski kierują resortami sprawiedliwości (Zbigniew Ziobro) i środowiska (Michał Woś). Przedstawiciele Solidarnej Polski i Porozumienia mają też w rządzie wiceministrów.

Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości liczy 235 posłów, wśród nich jest 19 posłów Solidarnej Polski oraz 18 Porozumienia.

Gowin uczestniczył w zjeździe okręgowym Porozumienia w Lublinie. Nowym prezesem zarządu okręgu została wybrana kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Teresa Bogacka. Zastąpiła na tej funkcji prof. Andrzeja Stanisławka.