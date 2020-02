"We wtorek rano wysłałem pismo do ministra sprawiedliwości Belgii z prośbą o pomoc dotyczącą ustalenia stanu prawnego 10-letniego Ibrahima" - poinformował we wtorek wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Tymczasem, jak dowiedziała się matka chłopca, według wyroku belgijskiego sądu z października 2018 roku, władza rodzicielska jest przy obu rodzicach, ale sąd ustalił stały adres Ibrahima przy ojcu.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik

Wiceminister sprawiedliwości przytoczył fragment listu, który we wtorek przed południem został wysłany do ministra sprawiedliwości Belgii. "Jako Polski wiceminister sprawiedliwości jestem zaniepokojony całą sytuacją, którą potęgują sprzeczne informacje dotyczące praw rodziców do sprawowania opieki nad małoletnim" - napisał minister.

"Jednocześnie Prokuratura Krajowa wystąpiła do swojego odpowiednika o przekazanie informacji o wszystkich orzeczeniach, którymi prokuratura belgijska dysponuje w tej sprawie, ponieważ na razie mamy tylko informacje medialne. A my musimy pracować na dokumentach" - powiedział Michał Wójcik.

Dwa sprzeczne orzeczenia

Wójcik wskazał również, że we wtorek z Ministerstwem Sprawiedliwości skontaktowała się matka 10-letniego Ibrahima. "Odbyło się między nami kilka rozmów telefonicznych, ponieważ musimy sobie dokładnie ustalić chronologię wszystkich wydarzeń" - tłumaczył minister, który dodał, że z mamą Ibrahima rozmawiała dyrektor departamentu, czyli osoba, która bezpośrednio prowadzi tę sprawę.

"Mamy bardzo utrudnione pole działania, bo sprawa nie była nigdy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nigdy wcześniej matka nie zgłosiła się też z jakąkolwiek sprawą" - podkreślił Wójcik. Podał też, że Ministerstwo Sprawiedliwości pozostaje z matką w ciągłym kontakcie.

"Musimy ustalić, jak to się stało przede wszystkim, że są dwa sprzeczne orzeczenia, które dotyczą tego, kto ma władzę rodzicielską nad dzieckiem, bo matka mówi o innym orzeczeniu, które - według mojej wiedzy - jest w posiadaniu prokuratury. Natomiast prokuratura belgijska mówi, że było jeszcze inne orzeczenie. Tego nie potrafimy za bardzo zrozumieć, jak to się mogło stać. Dlatego musimy sprawdzić dokładnie wszystkie dokumenty" - podkreślił.

Minister przekazał, że rozmawiał również z konsulem w Belgii, prosząc o to, aby udzielić matce 10-latka wszelką pomoc, jeżeli będzie takowej potrzebowała.

"Chodzi nam o dobro tego dziecka. Sprawa konfliktu między matką a ojcem chłopca jest dla nas drugorzędna. Chodzi o to, żeby się nic nie stało temu dziecku" - dodał.

10-letni Ibrahim wciąż jest poszukiwany

Matka chłopca o drugim wyroku sądu

Matka chłopca, Karolina Delkiewicz we wtorek przed południem stawiła się na policji w Antwerpii.

"Policjanci powiedzieli mi, że nie będą zajmować się sprawą, bo według ostatniego wyroku z października 2018 r. władza rodzicielska jest przy obu rodzicach, ale sąd ustalił stały adres Ibrahima przy ojcu" - powiedziała kobieta.

Zapowiedziała, że do sprawy przed belgijskim wymiarem sprawiedliwości dołączy materiały dotyczące usiłowania porwania z 2019 r. oraz pobicia i porwania z niedzieli.

"Od poniedziałkowej rozmowy nie mam kontaktu z synem. Nie wiem, gdzie jest. Nie mam żadnego telefonu do mojego byłego partnera" - dodała matka Ibrahima.

Działania prokuratury

W Polsce sprawą porwania zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Gdyni.

"Prokuratura w Gdyni dysponuje wyrokiem Sądu w Antwerpii z października 2017 roku. Wyrokiem tym, sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim wyłącznie matce dziecka" - tłumaczy rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

"W związku z informacją, jaka pojawiła się w dniu wczorajszym, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała wniosek do Prokuratury w Antwerpii o wszczęcie postępowania na terytorium Belgii celem niezwłocznego zabezpieczenia dobra dziecka. Jednocześnie zwróciła się o zweryfikowanie stanu prawnego, celem wyjaśnienia, któremu z rodziców przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem" - dodała prokurator.