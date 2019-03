Sąd Rejonowy w Białymstoku zdecydował w niedzielę o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące dwóch mężczyzn podejrzanych o bezprawne pozbawienie wolności 25-letniej kobiety i jej córki - poinformowała rzecznik tego sądu Beata Wołosik. Jednym z podejrzanych mężczyzn jest ojciec dziecka.

Zdjęcie Zatrzymany ojciec dziewczynki /Artur Reszko /PAP

Postanowienie nie jest prawomocne, przysługuje na nie zażalenie.

O tymczasowe aresztowanie wnioskowała Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, która w sobotę postawiła mężczyznom zarzut bezprawnego pozbawienia wolności 25-letniej kobiety i trzyletniej córki. Grozi za to kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Sędzia Wołosik poinformowała, że wnioski wpłynęły do sądu w sobotę późnym wieczorem, zostały rozpatrzone w niedzielę rano.

"Są w odniesieniu do obu panów podejrzanych orzekł o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, czyli do 6 czerwca 2019 r." - powiedziała sędzia Wołosik.

Child Alert. Cała Polska szukała Amelki

Do porwania 25-letniej kobiety i jej trzyletniej córki doszło w czwartek przed południem na osiedlu Dziesięciny w Białymstoku. Dwaj mężczyźni, używając siły, zabrali matkę i córkę do samochodu i odjechali. Świadkiem zdarzenia była babcia kobiety i to ona zawiadomiła policję, podała także numery rejestracyjne auta, którym odjechali.

Samochód znaleziono wkrótce kilkaset metrów od miejsca porwania. Okazało się, że dzień wcześniej ojciec dziecka wypożyczył go w wypożyczalni w Łomży.

Akcja poszukiwawcza trwała ponad dobę. W piątek po południu w Ostrołęce (mazowieckie) doszło do uwolnienia przez policję kobiety i jej córki. Pomogły informacje z Child Alert. Zatrzymani w związku z tymi wydarzeniami zostali: mąż 25-latki - ojciec dziecka, oraz znajomy tego mężczyzny.