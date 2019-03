Policyjny mediator Marek Makara twierdzi, że ojciec Amelki nie porwał jej i jej matki siłą, nie był także zamaskowany. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka zaprzecza tej wersji. "To było porwanie w kominiarkach" - podkreślał na konferencji prasowej. O tym, że doszło do porwania mówił także wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Zdjęcie Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka podczas konferencji prasowej / Jacek Bednarczyk /PAP

Mediator Marek Makara powiedział TVP Info, że ojciec dziecka sam się z nim skontaktował w czwartek. Poinformował, że dziewczynka została uprowadzona dwa lata temu przez matkę i babcię z terenu Niemiec.

Zdaniem Makary ojciec "walczył bezskutecznie z polskim systemem prawnym" i to "desperacja" doprowadziła go do odebrania dziecka siłą.

Mediator relacjonował, że akcję chciano przeprowadzić w taki sposób, by ani dziecku, ani nikomu innemu nic się nie stało. "Szczególnie zależało nam też na ojcu, który był bardzo szykanowany" - dodał.

Jak mówił, w piątek ojciec ponownie się z nim skontaktował. "Chciał przekazać matkę policji i udać się dalej z dzieckiem w stronę Niemiec. Próbowaliśmy negocjować, aby również dziecko zostało" - zaznaczył Makara.

"Doszło do dziwnego incydentu"

"W pewnym momencie doszło do dziwnego incydentu, gdyż człowiek, który był z panem Czarkiem (ojcem) wynajęty jako ochroniarz przez niego, zmienił jakby front, zmienił zdanie, po czym zaatakował gazem pana Czarka" - powiedział mediator. "Co wiemy z informacji od pana Cezarego, udał się z dzieckiem i matką w kierunku Łomży, gdzie zostali zatrzymani przez policję" - podkreślił Makara.

Inną wersję wydarzeń przedstawia jednak policja. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji powtórzył w czasie konferencji prasowej, że doszło do porwania. "Zarówno przebieg całego zdarzenia, jak i to, co ustaliliśmy poprzez świadków, jak i dalsze ustalenia dla nas nie pozostawiają wątpliwości, że te kobieta i dziewczynka zostały wciągnięte do samochodu siłą, wbrew swojej woli, w okolicznościach wskazujących na bardzo poważne przestępstwo" - powiedział Ciarka.



Funkcjonariusze nie wykluczają, że w sprawie porwania może dojść do kolejnych zatrzymań. "Od pewnego momentu początkowego przyjęliśmy jako bardzo prawdopodobną wersję, że w tym uprowadzeniu uczestniczył ojciec z co najmniej jednym wspólnikiem. Namierzaliśmy też tę osobę, mieliśmy wytypowaną i nie wykluczamy, że może dojść do kolejnych zatrzymań, oprócz tych dwóch mężczyzn" - mówił rzecznik.

"Polska to nie Dziki Zachód"

Wersję o porwaniu potwierdził także wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. "To jest też taki sygnał dla wszystkich, że Polska to nie Dziki Zachód i tu się nie porywa dzieci z ulicy" - mówił.



Do uprowadzenia 25-letniej kobiety i jej 3-letniego dziecka doszło w ostatni czwartek w Białymstoku przed południem na osiedlu Dziesięciny. Dwaj mężczyźni wciągnęli do samochodu kobietę i dziecko i odjechali. Kilkaset metrów dalej samochód porzucili.

W związku z zaginięciem dziecka był ogłoszony Child Alert; w piątek policja opublikowała również zdjęcia męża porwanej kobiety, ojca dziecka, który w Łomży wypożyczył samochód użyty do uprowadzenia.