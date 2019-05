Poseł Arkadiusz Mularczyk zwrócił się do przewodniczącej rady miasta Nowego Sącza Iwony Mularczyk (prywatnie swojej żony), by most przez Dunajec otrzymał imię Lecha i Marii Kaczyńskich.

Oficjalne pismo Arkadiusza Mularczyka opublikował na Twitterze serwis Twój Sącz.

Chodzi o most w ciągu północnej obwodnicy Nowego Sącza - precyzuje Mularczyk.

W swoim piśmie poseł przekonuje, że para prezydencka była mocno związana z tym miastem.

Mularczyk podkreślił, że Lech i Maria Kaczyńscy "polegli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, podczas wypełniania państwowych obowiązków".

Co ciekawe, równolegle prezydent Nowego Sącza ogłosił konkurs na nazwę dla tego mostu.