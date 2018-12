Poseł PiS interweniuje w sprawie przenoszenia żywych ryb bez wody

Zwracam się z prośbą o pilną zmianę wytycznych pozwalających na pakowanie i przenoszenie żywych ryb w plastikowych torbach z ożebrowaniem bez wody - napisał w liście do głównego lekarza weterynarii Pawła Niemczuka poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Czabański.

Czabański jest członkiem Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, który na początku grudnia zwrócił się z wnioskiem do głównego lekarza weterynarii o przeprowadzenie planowych kontroli w sklepach wielkopowierzchniowych. W kontrolach mieliby uczestniczyć powiatowi lekarze weterynarii i policja.



Zdaniem Czabańskiego skorygowane wytyczne uwzględniające dobrostan ryb należy wydać jeszcze przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. "Zwracam się do pana doktora z prośbą o pilną zmianę wytycznych o postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej w zakresie, w jakim wytyczne te dozwalają na pakowanie i przenoszenie żywych ryb w plastikowych torbach z ożebrowaniem bez wody" - czytamy w liście.

"Ryba się dusi"

Autor listu zaznaczył, że plastikowe torby z ożebrowaniem, które miało oddzielać folię od skóry ryby, nie spełniają swojej funkcji - karpie sprzedawane są w foliowych workach przylegających do ich ciała.

"Wymiana gazowa u karpi co prawda jest możliwa, ale skóra zużywa praktycznie cały tlen, który pobiera, co powoduje, że ryba bez wody w plastikowym worku się dusi" - zaznaczył Czabański. Przypomniał opinię profesora nauk biologicznych Andrzeja Elżanowskiego, według której, w razie trzymania karpia bez wody, tlen ze skórnej wymiany gazowej jest praktycznie w całości zużywany przez skórę i nie trafia do organów wewnętrznych ryby.

"Nie ma żadnych logicznych powodów, aby utrzymywać ten stan rzeczy. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii winny zalecać przenoszenie żywych ryb w warunkach zapewniających im jak najwyższy dobrostan, a nie dozwalać na bezzasadne cierpienie zwierząt" - ocenił Czabański. Dodał, że zalecenia te powinny wskazywać, jako jedyną dopuszczalną formę przenoszenia żywych ryb, "torby lub pojemniki wypełnione wodą, której ilość pozwala na swobodną zmianę pozycji ciała ryby i jej pełne zanurzenie".

"Należy także mieć na względzie, iż w przypadku stosowania przez sklepy ww. wymogu, klienci zapewne rezygnowaliby z zakupu żywej ryby i wybieraliby karpia w płatach lub żywą rybę odłowioną z basenu, ale uśmierconą na miejscu przez wyszkolonego pracownika, co ograniczyłoby znacznie cierpienia zwierząt przenoszonych przez klientów do domu i uśmiercanych przez nieprzygotowane do tego osoby" - ocenił Czabański. Dodał, że zalecenia powinny również wskazywać sposób odławiania ryb z basenu, ponieważ "zdarzają się przypadki przenoszenia ryb za skrzela".

Jak podała "Gazeta Wyborcza" w tym roku sieć supermarketów Piotr i Paweł zrezygnowała ze sprzedaży żywych karpi. Według "GW" w ubiegłych latach z takiej formy sprzedaży ryb zrezygnowały m.in. sieć Bil, Auchan oraz Selgros Cash and Carry. Sklepy sieci Biedronka oraz Lidl nigdy wcześniej nie zdecydowały się na sprzedaż żywych karpi. Jak podała "GW", konsumenci w tych sklepach będą mogli kupić karpie z lodu lub w płatach. Żywe karpie nadal można kupić w sieciach Kaufland, Carrefour i Tesco.